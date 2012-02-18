53 مورد تذکر به نامزدهای انتخاباتی اردبیل/ برخورد با تجمعات بدون مجوز

یوسف اکبری روز شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تخلفات تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی افزود: این میزان تذکرات در حالی داده شده که تاکنون سه بار با نمایندگان تام الاختیار نامزدهای انتخاباتی جلسه توجیهی داشته ایم و تمامی قوانین تبلیغات انتخابات برای نامزدها تبیین شده است.

وی با بیان اینکه یک بار نیز با خود نامزدهای انتخاباتی جلسه ای در خصوص تخلفات تبلیغاتی تشکیل شده است، تصریح کرد: باید و نبایدهای انتخاباتی به تمامی کاندیداهای انتخاباتی به صورت مفصل توضیح داده شده بنابراین معتقدیم هیچ تخلفی از روی ندانستن انجام نمی شود.

اکبری محدودیت ایجاد ستاد در هسته مرکزی شهر را از برنامه های مورد تقدیر مردم دانست و اضافه کرد: احداث ستاد انتخابات در هسته مرکزی شهر موجب ایجاد ترافیک و اتلاف وقت مردم می شد که با تصمیم شورای تامین شهرستان چنین تصمیمی اتخاذ شد.



رفتار قانونی بهترین راه جلوگیری از ایجاد مشکلات است

وی با بیان اینکه در زمان تبلیغات قانونی نامزدها، مناطقی برای سخنرانی کاندیداها در نظر گرفته می شود، یادآور شد: مسجد قدس در مرکز شهر، مسجد هاشمیه و مسجد نیار در مناطق حاشیه ای سه محل مورد نظر هستند که فرمانداری در اختیار نامزدها قرار می دهد و روز و ساعت آن با حضور نامزدهای انتخاباتی و بر اساس قرعه کشی مشخص می شود.

فرماندار اردبیل با اشاره به زمان 30 دقیقه ای نامزدهای انتخاباتی برای سخنرانی در هر یک از این مساجد گفت: برای همه نامزدهای انتخاباتی 20 دقیقه زمان سخنرانی در نظر گرفته شده و 10 دقیقه برای ورود و خروج از محل سخنرانی است که باید مورد توجه کاندیداها قرار بگیرد.

وی همچنین با اشاره به ممنوعیت و برخورد با تمام تجمعات بدون مجوز عنوان کرد: هر فرد از هر گروه و سلیقه سیاسی برای برگزاری تجمعاتی در موعد قانونی تبلیغات انتخاباتی باید از فرمانداری مجوز دریافت کند تا امنیت محل برگزاری تجمع از طرف شورای تامین برقرار شود.

اکبری، رفتار قانونی را بهترین راه جلوگیری از ایجاد مشکلات دانست و افزود: اگر مشکلی پیش بیاید نشان دهنده آن خواهد بود که فردی حرکت فراقانونی انجام داده و این فرد باید پاسخگوی رفتار خود باشد.

وی با بیان اینکه مردم نباید تحت تاثیر نظرسازیها قرار بگیرند، تصریح کرد: قبل از اینکه هیئت اجرایی جلسه ای تشکیل دهد برخی از سایتها با نظرسازیهایی اقدام به شایع پراکنی در مورد چند نفر از نامزدها کرده بودند و مردم نباید این چنین حرکاتی را باور کنند.

اکبری تمامی نظرسنجیها را غیر قانونی برشمرد و تاکید کرد: فرمانداری به تنهایی نمی تواند اقدام به سالم سازی انتخابات کند و باید ضمن مشارکت عمومی، افراد جامعه نیز از تولید و انتشار مطالب کذب خودداری کنند چون انتشار مطالب غیر واقعی در راستای ناسالم سازی انتخابات است.

نشریات روشنگری کنند

وی هر نوع اظهار نظر و حرکات انتخاباتی را طبق ماده 39 آئین نامه انتخابات مجرمانه دانست و افزود: به داوطلبان و هواداران در چارچوب قانون هشدار و تذکر می دهیم که از هر نوع حرکت تبلیغی، استفاده از عکس، پوستر و... خودداری کنند.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان اردبیل با بیان اینکه صدور فراخوان، بیانیه و اطلاعیه خلاف قانون است، متذکر شد: هر 30 نامزد انتخابات جزو نخبگان، عالم و عارف به مواضع قانونی هستند و باید چارچوبهای قانونی را رعایت کنند، چون که ادعای حضور در خانه قانونگذاری کشور را دارند.

وی با انتقاد از برخی نشریات محلی و استانی در خصوص تبلیغات غیرقانونی و پیش از موعد گفت: نشریات نیت قانونی دارند و باید در مواضع قانونی پاسخگو باشند نه اینکه با تبلیغات نامزدهای انتخاباتی قانون شکنی کنند.

اکبری نشریات را نگاههای تیزبین و گوشهای شنوای قانون مداری دانست و اضافه کرد: تا زمان تبلیغات قانونی هر نوع حرکت تبلیغی از طرف نامزدهای انتخاباتی ممنوع بوده و نشریات نباید در کارهای مجرمانه دیگران سهیم باشند.

وی با بیان اینکه رسانه های استانی باید عرق ملی را دنبال کنند، افزود: نشریات و مطبوعات محلی نباید پله ای برای انجام اعمال غیرقانونی نامزدهای انتخاباتی باشند، بلکه باید به وظیفه ذاتی خود در تنویر افکار عمومی که همانا روشنگری است، بپردازند.

فرماندار اردبیل همجنین با اشاره به درج مقالات و مصاحبه ها از نامزدهای انتخاباتی در نشریات مختلف استان یادآور شد: هیچ نامزدی حق انتشار مطلب اعم از مقالات، مصاحبه و اعلام نظر در نشریات استانی را نداشته و در صورت درج مطلب از نامزدها در نشریات و مطبوعات استان با فرد مورد نظر برخورد قانونی می شود.



وی در پاسخ به این سئوال که آیا استفاده از نظرات کارشناسی نامزدهای انتخاباتی ممنوع است یا خیر، تصریح کرد: در صورتی که جایگاه افراد و نامزدهای انتخاباتی جایگاه ملی باشد می توان به عنوان نظرات کارشناسی و مقام مسئول استفاده شود اما نظرات نامزدهای انتخاباتی که جایگاه ملی ندارند در حقیقت دور زدن قانون بوده و ممنوع است.

اکبری با بیان اینکه نباید نشریات و مطبوعات را فرش قرمزی برای نامزدهای انتخاباتی قرار داد، متذکر شد: مطبوعات باید به وظایف قانونی خود عمل کنند و زمینه های بداخلاقی و غیر قانونی را تفکیک کرده و در بستر قانون روشنگری کنند.

حضور حداکثری و امانت داری مهمترین هدف عوامل اجرایی

وی سه هدف را به عنوان اهداف اصلی مجموعه اجرایی حوزه انتخابیه اردبیل عنوان کرد و افزود: اولین هدف در این مجموعه حضور حداکثری مردم در انتخابات است که هدف اصلی بوده و باید همگان برای تحقق این هدف تلاش کنند.

فرماندار اردبیل دومین هدف را امانتداری و رضایتمندی مردم برشمرد و اضافه کرد: باید با نگاه به انتخابات گذشته در برگزاری انتخابات منصفانه برخورد کرده و از امانت مردم به صورت شایسته پاسداری شود که البته ارزیابیها حاکی از صحت برگزاری انتخابات است.

وی با بیان اینکه سومین هدف دل در گرو اوامر رهبری دادن است، تصریح کرد: فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات باید فصل الخطاب قرار گیرد و در راستای منویات مقام معظم رهبری برای جذب حداکثری و دفع حداقلی تلاش شود.

اکبری هرگونه ادعایی مبنی بر حمایت فرمانداریها و استانداریها از لیستهای انتخاباتی را تکذیب کرد و گفت: برخیها با شبهه افکنی تلاش می کنند استانداریها و فرمانداریها را در حمایت از گروه خاصی نشان دهند و این چنین کارهایی غیراخلاقی و دور از انصاف است.

قانون گریزی عین ناپاکی انتخابات است

وی قانون گریزی را عین ناپاکی انتخاباتی دانست و اضافه کرد: نامزدهای انتخاباتی می خواهند برای وضع قانون به مجلس روند بنابراین باید خود از قانون گراترین افراد باشند و برای برگزاری سالم انتخابات کمک کنند.

رئیس ستاد انتخابات اردبیل با بیان اینکه این تعداد با گرایشهای مختلف تایید صلاحیت شده اند، از احتمال افزایش یا کاهش این تعداد تا دوم اسفند ماه و اعلام نهایی تایید یا رد صلاحیت شدگان خبر داد.

وی تصریح کرد: با تبیین مقام معظم رهبری و وسع نظر شورای نگهبان نامزدهای طیفهای مختلف در انتخابات حضور دارند که لیست نهایی و رسیدگی به اعلام شکایتها در دوم اسفند مشخص و سوم اسفند به فرمانداریها ابلاغ می شود.

اکبری با اشاره به اعلام اسامی نامزدهای انتخاباتی در سوم اسفند ماه عنوان کرد: با ابلاغ اسامی نامزدهای انتخاباتی به فرمانداریها، این نهاد با دعوت از خبرنگاران که نماینده افکار عمومی هستند لیست را اعلام کرده و برای عموم مردم اطلاع رسانی خواهد کرد.

..........................

گفتگو از توحید مهدوی