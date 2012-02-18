تبصره کمک"شهردار به مترو" از سوی شورای شهر حذف شد

محمد قلی ها در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سخنان رئیس کمیسیون عمران شورا که خواستار حمایت مالی مستقیم شهرداری به متروی تهران شده بود، گفت: این تبصره دربودجه سال 89 شهرداری وجود داشت و شهرداری در لایحه بودجه سال 90 نیز این موضوع را پیش بینی کرده بود که از سوی شورای اسلامی شهر تهران رد و حذف شد .

وی با بیان اینکه هنوز قسط دوم یارانه های بلیت پرداخت نشده است گفت: با پرداخت این قسط کمتر از نیمی از سهم دولت در خصوص یارانه بلیت پرداخت می شود و شرکت بهره برداری تا زمانی که این اعتبارت کامل پرداخت نشود نمی تواند قطعات فرسوده را تعمیر یا تعویض کند.

در پی توقف های پی در پی قطارهای مترو به دلیل نقص فنی، رئیس کمیسیون عمران شورا اعلام کرد: مدیران مترو می توانند اعتبارات مورد نیاز خود را از شهردار دریافت کنند و در صورت ادامه این روند مدیریت مترو برای توضیحات به شورای شهر دعوت می شوند.

