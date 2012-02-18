حادثه مرگبار در جاده کهک/ برخورد یک دستگاه خودروی پراید با تریلی

به گزارش خبرگزاری مهر، در ساعت 7 و 30 دقیقه بر اثر برخورد یک دستگاه خاور و خودروی سمند در جاده کهک راننده خودروی سمند جوان این خودرو که حدودا ۳۰ ساله بود در دم جان باخت و راننده خاور نیز مجروح شد که با حضور پرسنل اورژانس ۱۱۵در محل حادثه، مجروح به صورت سرپایی مداوا شد.



سوختگی با برق



طی تماسی از سوی درمانگاه کهک با اورژانس ۱۱۵ مبنی بر سوختگی جوانی حدودا ۲۵ ساله با برق در شهر کهک سریعا پرسنل اورژانس۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط پرسنل اورژانس جهت تکمیل مراحل درمانی مصدوم توسط یک دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به مرکز درمانی نکوئی منتقل شدند.



واژگونی یک دستگاه پژو ۲۰۶



بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی ۲۰۶ در ابتدای روستای مبارک آباد ۳ نفر مجروح شدند که با حضور پرسنل اورژانس۱۱۵ در محل حادثه و انجام اقدامات اولیه درمانی مجروحین جهت تکمیل مراحل درمانی توسط یک دستگاه آمبولانس۱۱۵ به مرکز درمانی نکوئی منتقل شدند.



برخورد یک دستگاه پیکان با تریلی



بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی پیکان با یک دستگاه تریلی در جاده قدیم قم - تهران ۲ نفر مجروح شدند که با حضور پرسنل اورژانس ۱۱۵ در محل حادثه و انجام اقدامات اولیه درمانی، مجروحین توسط یک دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ جهت تکمیل مراحل درمانی به مرکز درمانی منتقل شدند.



برخورد یک دستگاه خودروی پراید با تریلی



بر اثر برخورد یک دستگاه پراید با تریلی در فلکه شهرقائم به جمکران ۲نفر مجروح شدند که با حضور پرسنل اورژانس در محل حادثه مجروحین توسط یک دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به مرکز درمانی نکوئی منتقل شدند.



برخورد موتورسیکلت با خودروی سواری



بر اثر برخورد یک دستگاه موتور سیکلت با یک دستگاه خودروی سواری در خیابان کلهری ۲ نفر مجروح شدند که با حضور پرسنل اورژانس ۱۱۵ در محل حادثه پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، مجروحین جهت تکمیل مراحل درمانی توسط ۲ دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به مرکز درمانی نکوئی منتقل شدند.