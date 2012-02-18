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۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۳۳

اصلاح طلبان تهران آمدند/

اسامی فهرست 15نفره جبهه مردمسالاری/ مطهری و کاتوزیان در فهرست

اسامی فهرست 15نفره جبهه مردمسالاری/ مطهری و کاتوزیان در فهرست

فهرست انتخاباتی 15 نفره جبهه مردمسالاری در تهران اعلام شد که در این فهرست حضور علی مطهری و حمیدرضا کاتوزیان دو چهره سیاسی اصولگرا مشاهده می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی کاندیداهای حاضر در فهرست انتخاباتی 15 نفره جبهه مردمسالاری در تهران به شرح زیر است:
 
1- سید حسین هاشمی
2- علیرضا محجوب
3- علی مطهری
4- سهیلا جلودارزاده
5- الهه راستگو
6- حجت الاسلام علی عسگری
7- حمیدرضا کاتوزیان
8- حجت الاسلام محمدرضا جعفری
9- محمد علی رجایی نیا
10- سید مرتضی موسوی
11- سید علی محمد خادمی
12- مصطفی مصطفایی
13- یونس قربانی
14- علیرضا نژاد صاحبی
15- سالار حسن زاده
 
به گزارش مهر، جبهه مردمسالاری به عنوان مطرح ترین گروه اصلاح طلب در رقابتهای انتخابات مجلس نهم وارد شده است و اسامی 100 کاندیدای خود در شهرستانها را در روزهای آتی اعلام خواهد کرد.
کد مطلب 1537113

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