اسامی فهرست 15نفره جبهه مردمسالاری/ مطهری و کاتوزیان در فهرست

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی کاندیداهای حاضر در فهرست انتخاباتی 15 نفره جبهه مردمسالاری در تهران به شرح زیر است:
1- سید حسین هاشمی
2- علیرضا محجوب
3- علی مطهری
4- سهیلا جلودارزاده
5- الهه راستگو
6- حجت الاسلام علی عسگری
7- حمیدرضا کاتوزیان
8- حجت الاسلام محمدرضا جعفری
9- محمد علی رجایی نیا
10- سید مرتضی موسوی
11- سید علی محمد خادمی
12- مصطفی مصطفایی
13- یونس قربانی
14- علیرضا نژاد صاحبی
15- سالار حسن زاده
به گزارش مهر، جبهه مردمسالاری به عنوان مطرح ترین گروه اصلاح طلب در رقابتهای انتخابات مجلس نهم وارد شده است و اسامی 100 کاندیدای خود در شهرستانها را در روزهای آتی اعلام خواهد کرد.
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