اسامی فهرست 15نفره جبهه مردمسالاری/ مطهری و کاتوزیان در فهرست

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی کاندیداهای حاضر در فهرست انتخاباتی 15 نفره جبهه مردمسالاری در تهران به شرح زیر است:

1- سید حسین هاشمی

2- علیرضا محجوب

3- علی مطهری

4- سهیلا جلودارزاده

5- الهه راستگو

6- حجت الاسلام علی عسگری

7- حمیدرضا کاتوزیان

8- حجت الاسلام محمدرضا جعفری

9- محمد علی رجایی نیا

10- سید مرتضی موسوی

11- سید علی محمد خادمی

12- مصطفی مصطفایی

13- یونس قربانی

14- علیرضا نژاد صاحبی

15- سالار حسن زاده

به گزارش مهر، جبهه مردمسالاری به عنوان مطرح ترین گروه اصلاح طلب در رقابتهای انتخابات مجلس نهم وارد شده است و اسامی 100 کاندیدای خود در شهرستانها را در روزهای آتی اعلام خواهد کرد.