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۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۴۵

موحدی:

لزوم ثبت جهانی بازار کرمان/ همکاری مسئولان برای حفظ بافت قدیم ضروری است

لزوم ثبت جهانی بازار کرمان/ همکاری مسئولان برای حفظ بافت قدیم ضروری است

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون میراث فرهنگی استان کرمان بر لزوم همکاری مردم و مسئولان برای حفظ بافت قدیم کرمان تاکید کرد و گفت: با وجود بیش از 50 هزار اثر تاریخی در کرمان میراث فرهنگی برای مرمت این آثار با کمبود بودجه مواجه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن موحدی در نشست مشترک با شهردار منطقه یک کرمان با بیان مطلب فوق گفت: باید از فرصت های موجود استفاده و با همکاری و هماهنگی های لازم شهری با معماری زیبا برای گردشگران به ارمغان آوریم.

وی افزود: امید است همکاریهای آتی این دو دستگاه الگویی برای دیگر دستگاهها باشد چرا که حفظ میراث فرهنگی همکاری همه ارگانها و به خصوص مردم را می طلبد.

موحدی بابیان اینکه استان کرمان جزء پنج استان تاریخی کشور و به لحاظ بافت قدیم دارای مساحت وسیعی است، افزود: استانهای یزد، کرمان و کاشان به علت کویری بودن دارای سازه های خشت و گلی هستند لذا باید معماری های قدیم و جدید با هم هماهنگی لازم را داشته باشند.

وی بافت قدیم کرمان را بسیار ارزشمند دانست واظهار داشت: اداره کل میراث فرهنگی آمادگی لازم را برای همکاری با مالکین در رابطه با حفظ خانه های تاریخی و بافت قدیم را دارد.

معاون میراث فرهنگی استان کرمان تصریح کرد: این اداره کل می تواند 50 درصد از هزینه های تعمیرات را برعهده گیرد که متاسفانه  تاکنون مالکین همکاری های لازم را با ما نداشته اند.

وی تصریح کرد: بازار بزرگ کرمان از لحاظ  قدمت چیزی از بازارهای دیگر کشور کم ندارد و شایستگی ثبت جهانی را دارد.

موحدی افزود: رسیدن به این هدف منوط به همکاری ادارات ونهادهای زیربط و بخصوص کسبه بازاراست که امیدوارم این عزیزان ما را در این مسیر یاری کنند.

وی ادامه داد: استان کرمان دارای 50 هزار اثر تاریخی است که متاسفانه  این اداره کل بودجه کافی را برای مرمت این تعداد آثار ندارد.


 
کد مطلب 1537114

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