لزوم ثبت جهانی بازار کرمان/ همکاری مسئولان برای حفظ بافت قدیم ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن موحدی در نشست مشترک با شهردار منطقه یک کرمان با بیان مطلب فوق گفت: باید از فرصت های موجود استفاده و با همکاری و هماهنگی های لازم شهری با معماری زیبا برای گردشگران به ارمغان آوریم.

وی افزود: امید است همکاریهای آتی این دو دستگاه الگویی برای دیگر دستگاهها باشد چرا که حفظ میراث فرهنگی همکاری همه ارگانها و به خصوص مردم را می طلبد.

موحدی بابیان اینکه استان کرمان جزء پنج استان تاریخی کشور و به لحاظ بافت قدیم دارای مساحت وسیعی است، افزود: استانهای یزد، کرمان و کاشان به علت کویری بودن دارای سازه های خشت و گلی هستند لذا باید معماری های قدیم و جدید با هم هماهنگی لازم را داشته باشند.

وی بافت قدیم کرمان را بسیار ارزشمند دانست واظهار داشت: اداره کل میراث فرهنگی آمادگی لازم را برای همکاری با مالکین در رابطه با حفظ خانه های تاریخی و بافت قدیم را دارد.

معاون میراث فرهنگی استان کرمان تصریح کرد: این اداره کل می تواند 50 درصد از هزینه های تعمیرات را برعهده گیرد که متاسفانه تاکنون مالکین همکاری های لازم را با ما نداشته اند.

وی تصریح کرد: بازار بزرگ کرمان از لحاظ قدمت چیزی از بازارهای دیگر کشور کم ندارد و شایستگی ثبت جهانی را دارد.

موحدی افزود: رسیدن به این هدف منوط به همکاری ادارات ونهادهای زیربط و بخصوص کسبه بازاراست که امیدوارم این عزیزان ما را در این مسیر یاری کنند.

وی ادامه داد: استان کرمان دارای 50 هزار اثر تاریخی است که متاسفانه این اداره کل بودجه کافی را برای مرمت این تعداد آثار ندارد.



