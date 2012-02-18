برگزاری انتخابات سالم اولویت کاری وزارت کشور است

مهدی محمدی فر در جریان سفر به شهرستان دامغان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر اظهار داشت: مراحل مختلف انتخابات اعم از مقدمات، ثبت نام و بررسی صلاحیت کاندیداها در هیئت های اجرایی و نظارت طی شد و آخرین مرحله بررسی شکایات و نظر نهایی شورای نگهبان که یکی دیگر از مراحل فرآیند انتخابات بوده نیز به اتمام رسید.

وی تصریح کرد: برای اجرای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور هیچگونه مشکلی وجود ندارد و وزارت کشور با هماهنگی های لازم با شورای نگهبان آمادگی کامل جهت برگزاری این دوره از انتخابات را دارد.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت کشور یادآور شد: با تعهدات لازم و پیش بینی شده، فرآیند برگزاری انتخابات رایانه ای در 10 درصد از حوزه های انتخابیه مهیا است و مابقی حوزه ها به صورت غیر رایانه ی اقدام به اخذ رای خواهند کرد.

محمدی فر اظهار داشت: برای انجام و اجرای این کار نیز تمام پیش بینی های لازم و هماهنگی با شورای نگهبان شده است.



وی یکی از سیاست های وزارت کشور را برگزاری انتخابات سالم ذکر کرد و اظهار داشت: برگزاری انتخابات سالم از مهمترین موضوعاتی بوده که وزارت کشور بر آن تاکید داشته و می کوشد این دوره از انتخابات نیز در کمال صحت و سلامت کامل در سراسر کشور برگزار شود.

محمدی تصریح کرد: بحث تامین امنیت انتخابات و صندوق های اخذ رای از سوی معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور در حال پیگیری است.

وی تصریح کرد: در بحث امنیت و حراست صندوق های اخذ رای هیچگونه نگرانی وجود ندارد.

معاون وزیر کشور خاطر نشان کرد: در آستانه برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با توجه به شرایط منطقه و دشمنی های استکبار بر علیه ایران تمام مسائل امنیتی در نظر گرفته شد و برتمام موضوعات اشراف اطلاعاتی کامل وجود دارد.

وی افزود: برای برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در 12 اسفند سال جاری یک فضای رقابتی و سالم و در کمال امنیت وجود خواهد داشت.

محمدی فر ضمن تاکید بر اینکه، مشارکت حداکثری مردم و دعوت بر شرکت در انتخابات یک موضوع همگانی است، اضافه کرد: مسئولان وزارت کشور به عنوان مجری برگزاری انتخابات و به تاسی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی بر این موضوع تاکید فراوان دارند.



معاون امور حقوقی و مجلس وزارت کشور یادآور شد: حدود 400 هزار نفر نیروی انسانی اعم از هیئت های اجرایی، نظارت، بازرسی، امنیتی و اطلاعاتی در برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در 12 اسفند سال جاری مشارکت و همکاری دارند.



محمدی فروی به مهمترین طرح وزارت کشور در مجلس شورای اسلامی اشاره داشت و گفت: بررسی قانون احزاب و تصویب آن در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس هشتم و آماده شدن آن جهت بررسی نهایی در صحن پارلمان، قانون جامع انتخابات مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام از مهمترین طرح هایی بوده که امیدواریم در مجلس هشتم سرنوشت آن نهایی و پس از تائید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شود.