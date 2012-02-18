12 هزار شیرازی در نوبت مسکن مهر قرار دارند

محمد رضا دیهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص آخرین وضعیت ثبت نام شدگان مسکن مهر در شیراز افزود: مراحل ساخت مسکن مهر در شیراز به سرعت در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: در حال حاضر شش هزار نفر در لپویی و 15 هزار نفر در شهر صدرا در انتظار رسیدن زمان تحویل مسکن های خود هستند.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان فارس تصریح کرد: با اتمام پروژه های مهر در شهر شیراز تمامی ثبت نام شدگان دارای خانه می شوند.

دیهیمی یادآور شد: به غیر از افرادیکه در انتظار تحویل مسکن خود هستند گروهی نیز به عنوان خود مالک از تسهیلات مسکن مهر استفاده کرده اند.

وی با اشاره به اینکه ساخت مسکن مهر در شهرستانها نیز با سرعت دنبال می شود، گفت: مسکن مهر در اکثر شهرستانهای استان فارس در حال اتمام است.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان فارس با اشاره به اینکه زمین برای توسعه مسکن مهر در شهرستانهای استان وجود دارد، تاکید کرد: با برنامه ریزیهای صورت گرفته چنانچه درخواست دیگری برای تحویل مسکن مهر در شهرستانها باشد توان پاسخگویی به آنها نیز وجود دارد.