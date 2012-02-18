فراخوان عمومی برای نام تجاری برخی محصولات موسسه رازی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی جلسه ای، تعیین نام تجاری برای برخی محصولات بیولوژیک مصرف پزشکی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی به تصویب رسید.

به این ترتیب، موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی در نظر دارد برای محصولات بیولوژیک تولیدی خود نام تجاری (نام برند) انتخاب کند.

به دنبال این امر، لذا از تمامی افراد علاقه‌مند دعوت می‌شود نامهای پیشنهادی خود را حداکثر تا 15 اسفند ماه 90 به اداره ترخیص فراورده‌های پزشکی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی ارسال کنند.



فراورده‌های مورد نظر که باید نام گذاری شوند، عبارتند از واکسن سه گانه دیفتری، کزاز و سیاه سرفه DTP، واکسن دوگانه دیفتری و کزاز برای بزرگسالان dt، واکسن دوگانه دیفتری و کزاز برای خردسالان DT، واکسن کزاز TT



دیگر موارد در این زمینه نیز عبارتند از واکسن سه‌گانه خوراکی فلج اطفال OPV، واکسن دوگانه خوراکی فلج اطفال BiOPV، واکسن سه‌گانه سرخک، سرخجه و اوریون MMR، واکسن سرخک تک دزی، واکسن سرخجه تک دزی، آنتی سرم عقرب، آنتی سرم مار، آنتی سرم دیفتری و مایه توبرکولین PPD



آماده سازی پروژه های مسابقات دوازدهمین دوره مسابقات ملی مهارت

آماده سازی پروژه های مسابقات دوازدهمین دوره مسابقات ملی مهارت در مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای انجام شد. همچنین کارشناسان مسابقات ملی مهارت در سایتهای برگزاری مسابقات جهت تبادل نظر، بررسی پروژه ها و اعمال تغییرات احتمالی حاضر شده اند. این امر طبق برنامه زمانبندی ستاد اجرایی مسابقات ملی مهارت صورت گرفته و بخشهای ذیربط نیز در این خصوص همکاری کرده اند. به دنبال این امر، همچنین تغییرات به تصویب نهایی رسیده و پروژه های مسابقات دوازدهمین دوره مسابقات ملی مهارت آماده شده اند.

حضور جمعی از مسئولان ساوجبلاغ در طرح مفتاح الجنه کمیته امداد



حجت الاسلام محمدی امام جمعه ساوجبلاغ، فرهنگ رنجبر شهردار و قره حسنلو عضو شورای اسلامی چهارباغ به همراه مدیریت کمیته امداد شهرستان ساوجبلاغ در قالب طرح مفتاح الجنه از منازل مددجویان این نهاد بازدید کردند.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان ساوجبلاغ، احیای ارزشهای دینی، همنشینی با فقرا ، تکریم نیازمندان ، ایجاد زمینه برای مصاحبت با فقرا و آشنا شدن مسئولان با وضعیت مددجویان تحت حمایت را از اهداف این بازدید ها عنوان کرد.

شاپور قاسمی ادامه داد: این طرح در همه ایام سال به جهت تبلور بیشتر ارزشهای الهی ، انسانی با حضور مسئولین انجام می شود.

این مسئول افزود: در این بازدید مبلغ 20 میلیون ریال از سوی شورای شهر و مبلغ ده میلیون ریال از طرف شهردار به این خانواده ها اهدا شده است.

بر اساس طرح مفتاح الجنه، مسئولین امداد و مسئولین استان و شهرستان با حضور در منازل مددجویان تحت حمایت ضمن اعطای هدایای نقدی از نزدیک با خانواده ها دیدار و گفتگو می کنند.



ارائه مقاله در فراخوان استانی کنگره امام عصر (عج )



سه تن از دانش آموزان استان البرز در فراخوان استانی کنگره امام عصر (عج) مقاله ارائه می دهند.

این کنگره با حضور در تاریخ دهم اسفندماه سال جاری در محل سالن اجتماعات شهیدان نژادفلاح کرج برگزارخواهد شد.

کنگره یادشده با همکاری دستگاه های ذیربط در استان البرز برگزار می شود و حجت الاسلام قرائتی مسئول اقامه نماز کشور نیز در آن حضور خواهد داشت.

در این کنگره، سه نفر از دانش آموزان برگزیده چکیده تحقیقات خود را ارائه خواهند داد ضمن اینکه 29 نفر ازدانش آموزان استان البرز با ارائه مقاله در فراخوان استانی کنگره امام عصر (عج) شرکت کرده اند.



حضور رقابت کنندگان مسابقات ملی مهارت در مرکز تربیت مربی