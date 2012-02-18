علی ملاعلیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در اجرای طرح بسیج آتش نشان گروه بسیج مخاطب قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه نیروهای بسیج همواره بدون چشم داشت مالی فعالت میکنند و میتوانند خدمات بسیاری به مردم ارائه دهند افزود: بسیج در بسیاری از برنامهها از جمله چهارشنبه سوری حضور فعال دارد و میتواند به نیروهای آتش نشان کمک کند.
مدیر آموزش سازمان آتش نشانی قم با اشاره به اینکه در بعضی از موارد که آتش نشانی نمیتواند فعالیت کند بسیج میتواند فعالیت داشته باشد افزود: درهمین راستا با آموزش بسیج و آشنایی آنها با انواع خاموش کنندهها و ابزارها میتوان از آنها در جهت همکاری با نیروی آتش نشانی استفاده کرد.
وی گفت: در اجرای این طرح با سپاه منطقه قم جلساتی در جهت اولویت بندی پایگاههای بسیج برگزار شده است.
ملاعلیزاده با اشاره به اینکه بعد از پایان دوره آموزش این گروهها میزان توانایی آنها سنجیده میشود افزود: پس از آموزش افراد، مانورهای مشترک با حوزههای بسیج برگزار میشود و با عضویت افتخاری، در گروه بسیج داوطلبان قرار میگیرد.
وی در پایان بیان کرد: سپاه، پایگاهها را به دو قسمت امام حسن (ع) و امام حسین (ع) تقسیم کرده است و هر یک از این بخشها پس از برنامه ریزی افراد را برای آموزش معرفی میکنند.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش سازمان آتش نشانی قم از اجرای طرح بسیج آتش نشان در این استان خبر داد.
علی ملاعلیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در اجرای طرح بسیج آتش نشان گروه بسیج مخاطب قرار گرفته است.
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