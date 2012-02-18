مجید محتشمی، سخنگوی جبهه مردمسالاری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سرلیست جبهه مردمسالاری در تهران گفت: بین سیدحسین هاشمی و الهه راستگو یکی را به عنوان سرلیست جبهه مردمسالاری در تهران انتخاب می‌کنیم.

بر طبق این گزارش، سخنگوی جبهه مردمسالاری در حالی از سیدحسین هاشمی به عنوان سرلیست احتمالی جبهه مردمسالاری در تهران نام می‌برد که هاشمی ساعتی قبل در گفتگو با مهر اعلام کرد که سرلیست هیچ فهرست انتخاباتی اعم از فهرست انتخاباتی اصلاح‌طلبان نخواهد شد و با وجود اینکه نام وی در فهرستهای مختلف انتخاباتی اصولگرایان و اصلاح طلبان وجود دارد، عضو هیچیک از این دوطیف نیست و کاندیدای مستقل خواهد بود.

بنابراین بر اساس گفته‌های سخنگوی جبهه مردمسالاری و با توجه به اظهارات سیدحسین هاشمی، الهه راستگو سرلیست جبهه مردمسالاری در تهران است.