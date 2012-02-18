به گزارش خبرگزاری مهر، نشست "فلسفه برای همه" با سخنرانی جان لچز فیلسوف معاصر و استاد فلسفه دانشگاه وندربیلت آمریکا روز پنجشنبه چهارم اسفند در دانشگاه وندربیلت برگزار می‌شود.

لچز در این نشست به بررسی این موضوع می‌پردازد که انسان به طور طبیعی به دنبال کمال است. او معتقد است که این مسأله که انسان به دنبال کمال نباشد و اهداف متعالی را مد نظر نداشته باشد مایه پریشانی و نگرانی است.

هدف از ارائه فلسفه برای عموم این است تا علاوه بر متخصصان و دانشجویان فلسفه، طیف گسترده تری از مردم نیز با مباحث فلسفی آشنا باشند.

رابرت تالیس رئیس دانشکده فلسفه دانشگاه وندربیلت آمریکا در خصوص اهمیت این نشست و آموزش فلسفه برای عموم معتقد است که مردم در محاوره‌های روزمره خود پرسشهای اخلاقی و فلسفی زیادی را مطرح می‌کنند.

آنها مایل هستند که بدانند چگونه می‌توان با رویکردی فلسفی به این پرسشها و سؤالها پاسخ داد.

تالیس در خصوص پرسشهای بزرگ یادآور می‌شود اینکه فکر کنیم پرسشهای بزرگ در زندگی پرسشهای پیچیده و سختی هستند اشتباه است.

او در خصوص پرسشهای مطرح فلسفی برای عامه مردم معتقد است که پیش از پاسخ به این پرسشها گاهی نیاز است تا تعاریف مشخص شوند. برای نمونه پیش از بررسی این موضوع که فلان کار خوب است یا بد ابتدا باید تعریف مسئولیت اخلاقی مشخص شود.