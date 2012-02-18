کندی تردد در جاده فهرج - زاهدان/ طوفان شن دید افقی را کاهش داد

حسین زین الصالحین در گفتگو با مهر اظهارداشت: از پیش از ظهر امروز طوفانی با سرعت بیش از 70 کیلومتر در ساعت در شهرستان فهرج در شرق استان کرمان آغاز شده است و موجب بروز مشکلاتی برای مردم این شهرستان و مسافران محورهای مواصلاتی شهرستان شده است.

وی با اشاره به کاهش شدید دید افقی در شهرستان فهرج گفت: دید افقی هم اکنون به کمتر از چهار متر رسیده است و همین امر رفت و آمد و تردد در شهر فهرج را مشکل کرده است.

فرماندار فهرج از کودکان و سالمندان خواست برای حفظ سلامت از منازل خارج نشوند و همچنین افرادی که قصد تردد در جاده ها را دارند در صورت سفرهای غیر ضروری تا اطلاع ثانوی سفرهای خود را کنسل کنند.

وی در خصوص محور ترانزیتی فهرج - زاهدان گفت: هم اکنون به دلیل کاهش شدید دید تردد به کندی انجام می شود و به رانندگان توصیه می شود از تردد در این محور تا پایان طوفان خودداری کنند.

وی گفت: هم اکنون نیروهای راهداری در این جاده مستقر هستند و در صورت لزوم به در راه ماندگان کمک می کنند.

وی افزود: طوفان خسارتی را به راهها، کشاورزی، تاسیسات زیر بنایی و قنوات و چاهها وارد کرده است که پس از پایان طوفان خسارات دقیق اعلام می شود.

زین الصالحین همچنین از تعطیل شدن مدارس بخشی نگین کویر این شهرستان خبر داد و افزود: طوفان در حال حاضر در شهرستان ادامه دارد.

