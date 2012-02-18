به گزارش خبرگزاری مهر، جواد نجم‌الدین گفت: نزدیک به 99 درصد صادرات 10 سال گذشته ایران خودرو دردوره دولت های نهم و دهم محقق شده است که این امر نشانگر توجه صنعتگران و دولتمردان به توسعه صادرات غیرنفتی است.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو، سهم برند ملی در صادرات را پر رنگ ارزیابی کرد و اظهار داشت: در شرایطی که در سال‌های نیمه اول دهه 80 (سالهای 80 الی 84) برند ملی سمند 17 درصد صادرات ایران خودرو را به خود اختصاص داده بود، این رقم در نیمه دوم دهه 80 (سالهای 85 الی 89) به 44 درصد افزایش پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: با توجه به اهتمام شرکت ایران خودرو درتقویت و توسعه برندملی ، همزمتن با ثبت رکورد صادرات 34 هزارو 144 دستگاه سمند درسال 89 ، سهم 85 درصدی خودرو ملی درصادرات سال مذکورمحقق شده است.

نجم‌الدین گفت: سهم محصول سمند به عنوان نماد خود باوری صنعتی کشور در صادرات سال جاری نیز به بیش از 90 درصد افزایش یافته است.

وی یادآور شد: صادرات ایران خودرو به کشورهای اسلامی از رقم 26 هزارو 846 دستگاه در سال 88 به 35 هزارو 242 دستگاه در سال 89 افزایش یافته که حاکی از رشد 31 درصدی صادرات به کشورهای اسلامی است. همچنین 80 درصد صادرات سال جاری این شرکت نیز به کشورهای اسلامی صورت گرفته است.

نجم‌الدین خاطر نشان کرد: بر اساس پیش بینی ها با اضافه شدن دو برند ملی جدید رانا و دنا به پورتفوی صادراتی ایران خودرو آینده روشنی در انتظار صادرات این شرکت خواهد بود.

گفتنی است آمار صادرات 200 هزار دستگاهی ایران خودرو بر مبنای آمار تولیدات در پایگاههای جهانی تولید و نیز صادرات خودرو کامل CBU طی 10 سال گذشته است.

