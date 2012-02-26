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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۵۰

عمادی به مهر خبر داد:

کسری 40 میلیارد تومانی منابع صندوق بیمه بیکاری/ پذیرش 180 هزار مشمول

کسری 40 میلیارد تومانی منابع صندوق بیمه بیکاری/ پذیرش 180 هزار مشمول

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه با اعلام اینکه هم اکنون 180 هزار نفر مشمول دریافت بیمه بیکاری هستند، از وجود کسری 40 میلیارد تومانی منابع صندوق بیمه بیکاری خبر داد.

عبدالله عمادی در گفتگو با مهر در زمینه آخرین وضعیت دریافت کنندگان بیمه بیکاری از صندوق تامین اجتماعی، گفت: هم اکنون چیزی در حدود 180 هزار نفر از طریق این صندوق بیمه بیکاری دریافت می کنند و در حال استفاده از منابع آن هستند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: در حال حاضر این بیمه در صندوق تامین اجتماعی مستقر است و دارای کسری انباشته زیادی نیز است.

عمادی با تاکید بر حجم بیمه ای که در این صندوق به صورت ماهیانه واریز می شود، تصریح کرد: ماهیانه 3 درصد از سهم بیمه بیکاری هر کارگر از سوی کارفرما واریز می شود.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: با این حال، این میزان اعتبار که از 3 درصدها انباشته می شود تکاپوی 180 هزار نفری که در حال حاضر مشمول بیمه بیکاری شده اند و در حال استفاده از منابع صندوق بیمه بیکاری هستند را نمی کند.

وی خاطر نشان کرد: اخیرا رئیس سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که صندوق بیمه بیکاری مبالغ بسیار زیادی کسری دارد و با این مشکل مواجه است اما در حال حاضر صندوق تامین اجتماعی این کسری منابع را برای مشمولان جبران می کند.

به گفته عمادی، صندوق بیمه بیکاری دارای 40 میلیارد تومان کسری منابع دارد و تامین اجتماعی مجبور است که این منابع را از محل های دیگری تامین کند که خود بار اضافه سنگینی محسوب می شود.

کد مطلب 1537141

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