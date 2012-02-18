آمریکا و تحریم ناکارآمد ایران

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روزنامه گاردین، مقامات حاضر در پست های کلیدی دولت آمریکا اعتقاد داشته و رفته رفته اعتقاد آنها بیشتر می شود که تحریم های اعمال شده علیه ایران موجب دست کشیدن تهران از برنامه هسته ای نمی شود.

این مقامات ادعا دارند که در صورت ادامه این روند آمریکا گزینه دیگری به غیر از جنگ نخواهد داشت و البته یک گزینه دیگر نیز وجود دارد و آن اینکه واشنگتن نظاره گر حمله اسرائیل به ایران باشد.

این در حالی است که "باراک اوباما" به صراحت اعلام کرده که مصمم است تا فرصت لازم به تحریم های جدید اعمال شده بر ایران را بدهد تا تاثیر آنها بر اقتصاد این کشور مشخص شود.

در همین رابطه یکی از مقامات کاخ سفید که خواست نامش فاش نشود گفت: کاخ سفید مایل است تا نتیجه تحریم ها را ببیند. این کاخ سفید جرج بوش نیست ما نمی خواهیم شاهد جنگ دیگری باشیم. مشکل اینجاست که ایرانیان فکر می کنند که تحریم ها تاثیری نخواهند داشت، اقتصاد آنها ضعیف نمی شود و اسرائیل نیز کاری در این رابطه انجام نمی دهد.

به گفته این مقام آمریکایی، تحریم های جدید در ابتدای راه هستند و باید منتظر نتیجه آنها ماند. اگر آنها (تحریم ها) شکست بخورند پیش بینی اینکه چه اتفاقی می افتد مشکل خواهد بود.

به نوشته این روزنامه، اما در درون دولت اوباما افرادی هستند که درباره این تحریم ها و موثر بودن آنها شک دارند. این شک از زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون در کاخ سفید وجود داشته و حتی زمانی که اوباما در هفته های ابتدایی ریاست جمهوری خود سخن از "گفتگوهای سازنده" و "احترام متقابل" می گفت نیز عده ای با دیده تردید به سخنان او می نگریستند.

اما در این میان عده ای از لزوم لغو تحریم ها سخن می گویند اگر این تحریم های لغو شود و تغییری در رفتار ایران رخ ندهد آنگاه آمریکا گزینه دیگری غیر از ماجراجویی نخواهد داشت اما این امکان با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بعید است به این زودی رخ دهد مگر آنکه در این مدت اتفاقی رخ دهد که نیاز به انجام اقدام فوری در این رابطه باشد اما باید دید آیا تل آویو می تواند برای این مدت طولانی صبر کند یا خیر.