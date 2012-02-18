کمیته معاونان دانشگاهی منطقه 10 دانشگاه آزاد در گرگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا علی محسنی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گرگان ظهر شنبه با بیان این مطلب که حوزه معاونت دانشجویی از نظر گستردگی فعالیتها و ارتباطات با دانشجویان، از پرکارترین حوزه ها در دانشگاه آزاد اسلامی است، از معاونین دانشجویی منطقه خواست تا با افزایش تلاش ها در جهت تأمین رفاه دانشجویان و کسب رضایت آنان کوشا باشند.

وی با اشاره فعالیتهای صورت گرفته در حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان از قبیل احداث خوابگاه، احداث استخر سرپوشیده ، احداث مجموعه ورزشی چند منظوره و... ، حفظ شأن دانشجویان و تامین نیازهای انها را از مهمترین اولویتهای دانشگاه آزاد اسلامی گرگان دانست

عباسپور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی دامغان و رئیس کمیته دانشجویی منطقه 10 دانشگاه ازاد اسلامی با تشکر از مسئولان واحد گرگان بابت میزبانی این جلسه با بیان این مطلب که هدف اصلی و سیاست دانشگاه آزاد اسلامی در دهه چهارم رقابت با دانشگاههای معتبر جهان است به تدوین سند توسعه دانشجویی واحدهای منطقه با نگاهی به الگوهای موجود در دانشگاههای معتبر و مطرح جهانی اشاره کرد و گزارشی از فعالیتهای حوزه معاونت دانشجویی واحدهای منطقه 10نیز ارائه کرد.

طهمورث آقاجانی مدیرکل خدمات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به این موضوع که نقش حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در بالا بردن شاخصها و استانداردهای جهانی بسیار با اهمیت است، مجموعه فعالیتها و عملکردهای دانشگاه آزاد اسلامی در طی 30 سال فعالیت این دانشگاه را افتخاری بزرگ در بخش آموزش عالی دانست.

وی با تشکر از فعالیتهای صورت گرفته در حوزه معاونت دانشجویی واحدهای منطقه 10 با اشاره به فعالیت سایت حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه ازاد اسلامی از معاونین دانشجویی مراکز و واحدهای دانشگاهی منطقه 10 خواست گزارشهای حوزه معاونت دانشجویی را از طریق این سایت به سازمان مرکزی منعکس نمایند.

پالیزبان معاون اداره کل نقل و انتقالات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی نیز با ارائه گزارشی در خصوص نقل و انتقال بین واحدهای دانشگاهی خواستار تعامل بیشتر معاونین دانشجویی با اداره کل نقل و انتقالات شد.