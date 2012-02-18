35 هزار هکتار مزارع استان سمنان زیر کشت گندم است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر رضوی شنبه در جمع خبرنگاران در محل سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان افزود: برای کشت گندم آبی و دیم در بیش از 36 هزار هکتار از کشتزارهای استان سمنان با شش هزار و 577 کشاورز گندم کار قرارداد کشت بسته شد.

وی با اشاره به اینکه امسال در 35 هزار و 860 هکتار از اراضی این استان، گندم آبی و دیم کشت شده است، اظهار داشت: بیش از یک هزار تن بذر و سه هزار و 594 تن کود بین کشاورزان گندم کار استان توزیع شده است.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان نحوه کشت در پنج هزار و 411 هکتار از کشتزارها را به صورت خطی کار، 22 هکتار با روش مستقیم و 23 هزار و 27 هکتار با روش های دیگر ذکر کرد وافزود: از کل سطح کشت شده گندم در استان 28 هزار و 460 هکتار به کشت آبی و هزار و 400 هکتار به کشت دیم اختصاص دارد.

