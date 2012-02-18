  1. استانها
  2. سمنان
۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۹:۰۱

رضوی خبر داد:

35 هزار هکتار مزارع استان سمنان زیر کشت گندم است

35 هزار هکتار مزارع استان سمنان زیر کشت گندم است

سمنان-خبرگزاری مهر: مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان از زیر کشت رفتن بیش از 35 هزار هکتار مزارع این استان در سال زراعی جاری جهت برداشت گندم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر رضوی شنبه در جمع خبرنگاران در محل سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان افزود: برای کشت گندم آبی و دیم در بیش از 36 هزار هکتار از کشتزارهای استان سمنان با شش هزار و 577 کشاورز گندم کار قرارداد کشت بسته شد.

وی با اشاره به اینکه امسال در 35 هزار و 860 هکتار از اراضی این استان، گندم آبی و دیم کشت شده است، اظهار داشت: بیش از یک هزار تن بذر و سه هزار و 594 تن کود بین کشاورزان گندم کار استان توزیع شده است.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان نحوه کشت در پنج هزار و 411 هکتار از کشتزارها را به صورت خطی کار، 22 هکتار با روش مستقیم و 23 هزار و 27 هکتار با روش های دیگر ذکر کرد وافزود: از کل سطح کشت شده گندم در استان 28 هزار و 460 هکتار به کشت آبی و هزار و 400 هکتار به کشت دیم اختصاص دارد.
 

کد مطلب 1537149

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها