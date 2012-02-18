  1. استانها
  2. تهران
۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۰۴

تمدن در گفتگو با مهر:

500 هزار نفر در استان تهران برای برگزاری انتخاباتی باشکوه در تلاش هستند

500 هزار نفر در استان تهران برای برگزاری انتخاباتی باشکوه در تلاش هستند

تهران – خبرگزاری مهر: استاندار تهران اظهار داشت: 500 هزار نفر در استان تهران برای برگزاری انتخابات باشکوه روز 12 اسفندماه در تلاش هستند.

مرتضی تمدن در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شواهد و قرائن نشان می دهد که انتخابات شکوهمند، بی حاشیه و بی مسئله ای در کشور برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: در انتخابات ریاست جمهوری سال 88، 40 میلیون نفر رأی دادند و ملت ایران حضوری زیبا خلق کردند.

تمدن افزود: انتخابات گذشته تجربه ای شد برای ملت ایران و دیگر اجازه نمی دهند کسی در اعمال اراده آنها مانع و خدشه ای ایجاد کند.

وی در خصوص تبلیغات نامزدهای انتخاباتی یادآور شد: امام خمینی(ره) فرمودند: "نصیحتی است از پدری پیر به تمام نامزدهای مجلس شورای اسلامی که سعی کنند تبلیغات انتخاباتی شما در چارچوب تعالیم اسلامی باشد".

تمدن با تأکید بر اینکه رهنمود امام راحل باید سرمشق کاندیداها قرار بگیرد، اضافه کرد: در استان تهران همه عوامل کمر همت بسته اند تا زمینه برای حضور پرشور مردم در صحنه مهیا شود.

وی گفت: در استان تهران 5453 شعبه اخذ رأی آماده جمع آوری آرای مردم می شوند و تمام برنامه ریزیها برای این است که انشاءالله مجلس نهم مجلسی کارآمد، توامند، پویا، ولایی و خدمتگزار در راستای منافع مردم باشد.

کد مطلب 1537154

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها