«رابرت هوک» فیلسوف علوم طبیعی را بشناسید

به گزارش خبرنگار مهر، مجلد دیگری از مجموعه شخصیتهای تأثیرگذار که مربوط به دوران انقلاب علمی است با نام «رابرت هوک» نوشته مایکل برگن با ترجمه شهربانو صارمی راهی بازار کتاب شد.
دوران انقلاب علمی دورهای از تغییرات بنیادی در باورها، افکار و عقاید بود و بسیاری از مورخان بر این اعتقادند که این دوران حدود سال 1550 با انتشار نظریات اخترشناسی نیکلاوس کوپرنیک درباره زمین و مکان آن در کیهان در اروپا آغاز شد و در حدود سال 1700 با کار برجسته اسحاق نیوتن و قوانین عامی که نتیجه آن بود به پایان رسید.
طی این 150 سال نظرها درباره اخترشناسی، زیستشناسی و فیزیک و حتی شیوه کار دانشمندان دچار دگرگونیهای عمیقی شد.
رابرت هوک، یکی از این دانشمندان معروف بود. او مانند نیوتن نابغه ریاضی نبود، اما استعدادهای فراوانی داشت. او علاوه بر تصویرگری، در معماری هم سابقه داشت و بناهای عمومی و خصوصی بسیاری در لندن طراحی کرد.
هوک در زمینههای علمی متعددی نیز کار کرد. امروزه دانشمندان مایلند بر یک زمینه پژوهشی متمرکز شوند، ولی او در آثار خود به فیزیک، شیمی، زمینشناسی، زیستشناسی، هواشناسی و نجوم پرداخت.
رابرت هوک برخی از بزرگترین دانشمندان قرن هفدهم را میشناخت و با آنها کار میکرد. در آن دوره روشهای مدرن علمی به سرعت در حال توسعه بود.
این کتاب 112 صفحهای در شمارگان 2 هزار نسخه و قیمت 2800 تومان توسط انتشارات ققنوس منتشر شده است.
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