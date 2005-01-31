رييس ستاد دهه فجر سازمان جهاد كشاورزي استان خراسان در گفت و گو با خبرنگارمهر با بيان اين مطلب افزود: 281 پروژه مورد بهره برداري در بخش كشاورزي شامل 190 پروژه آبخيزداري ، 15 پروژه ترويجي ، 13 پروژه باغباني ، 13 پروژه در زمينه هاي صنايع و توسعه باغباني و 13 پروژه در زمينه هاي صنايع و توسعه روستايي ، شيلات وحفظ نباتات است .
مهندس عباسعلي رحماني افزود: براي اجراي اين پروژه 62 ميليارد و 705 ميليون ريال اعتبار هزينه شده و 948 نفر مشغول به كار خواهند شد .
وي از برگزاري نمايشگاه و جشنواره بزرگ آبزيان در ايام دهه فجر خبر داد و گفت: حضور سازمان جهاد كشاورزي استان خراسان در نمايشگاه دستاوردهاي انقلاب و برگزاري مسابقات فرهنگي ورزشي از جمله برنامه هاي ستاد دهه فجر سازمان جهاد كشاورزي خراسان است .
همزمان با آغاز دهه فجر
281 پروژه در بخش كشاورزي استان خراسان به بهره برداري رسيد
همزمان با گراميداشت دهه مبارك فجر ، 281 پروژه توسط سازمان جهاد كشاورزي خراسان افتتاح و مورد بهره برداري 11026 خانوار روستايي و عشايري قرار مي گيرد .
کد مطلب 153716
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