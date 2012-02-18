راه اندازی پردیس تحصیلات تکمیلی در دانشگاه چابهار

به گزارش خبرگزاری مهر، امین بهزاد مهر با اعلام این خبر اضافه کرد: با اعطای مجوز ایجاد پردیس تحصیلات تکمیلی توسط وزارت علوم به دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، این دانشگاه هم سطح با استانداردهای بین المللی در عرصه تحصیلات تکمیلی نیز اقدام به جذب دانشجو می کند که در حال حاضر در 2 رشته این اقدام صورت می گیرد.

وی رشته های تحصیلی پردیس دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار را شامل کارشناسی ارشد دریانوردی گرایش حمل و نقل دریایی و دریانوردی گرایش بندر و کشتیرانی عنوان کرد: اقدامات لازم در راستای جذب دانشجویان صورت گرفته و اولین گروه از دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار در ترم جاری جذب خواهند شد.

بهزاد مهر نقش پردیس "دانشگاهی" تحصیلات تکمیلی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار را در رفع برخی خلاهای مهم در عرصه های مختلف صنعت دریانوردی بسیار موثر و راهبردی توصیف کرد و یادآور شد: پردیس دانشگاه دریانوردی می تواند بخش زیادی از کمبود نیروی انسانی متخصص در ارگانهای دریایی استان و حتی در ابعاد کلان کشور را نیز مرتفع سازد.

وی اعلام کرد: این دانشگاه با دارا بودن استاندارد جهانی STCW95 در عرصه آموزش های دریانوردی می تواند در پرورش نیروهای متخصص و کارآزموده در پردیس دانشگاه نیز با کیفیت بسیار بالایی اقدام به آموزش دانشجویان تحصیلات تکمیلی کند که بطور حتم ثمرات این آموزش ها در ابعاد استانداردهای جهانی سبب افزایش رشد و توسعه جهش دار صنعت دریانوردی کشور و منطقه خواهد شد.

رئیس دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار افزایش رشته های تحصیلات تکمیلی پردیس دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار به 4 رشته در سال آینده را از دیگر برنامه های این دانشگاه اعلام کرد و افزود: در راستای پتانسیل علمی بالا و طرح آمایش دانشگاه، جذب دانشجویان بین المللی و توسعه همه جانبه پردیس دانشگاه در صدر اولویت های دانشگاه قرار دارد.

بهزاد مهر سرعت در ایجاد و افزایش رشته های پردیس دانشگاه را مناسب عنوان کرد و افزود: با این رویه خواهیم توانست بسیاری از فرصتهای ساکن در صنعت دریانوردی و حمل نقل دریایی را به فرصت طلایی در راستای حضور قدرتمند ناوگان دریایی کشورمان در جهان مبدل سازیم.