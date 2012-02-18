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۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۲۰:۲۷

حسینی:

امسال 12650 مورد ازدواج در زنجان ثبت شد

امسال 12650 مورد ازدواج در زنجان ثبت شد

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل ثبت‌احوال استان زنجان گفت: از ابتدای امسال تا پایان دی‌ماه 12 هزار و 651 واقعه ازدواج در دفاتر رسمی به ثبت رسیده است که نسبت به مدت مشابه 1.11 درصد افزایش داشته است.

سید یعقوب حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنین در 10 ماهه نخست سال‌جاری شاهد افزایش 2.01ثبت طلاق در استان بودیم.
 
وی  ادامه داد: در سال گذشته بر اساس آمارهای به‌دست آمده در 10 ماهه نخست سال، هزار و 295 واقعه طلاق به ثبت رسیده است در حالی که این تعداد در سال‌جاری هزار و 321 طلاق بوده است.
 
حسینی  با بیان اینکه در 10 ماهه سال 90 15 هزار و 919 ولادت ثبت شده است افزود این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 4.90 درصد افزایش داشته است چراکه سال قبل 15 هزار و175 ولادت به ثبت رسیده است.
 
مدیرکل ثبت‌احوال استان زنجان، به ثبت ولادت تا یکسال پس از وقوع اشاره کرد و یادآور شد: در 10 ماهه نخست امسال 15 هزار و 783 ولادت  به ثبت رسیده است که نسبت به مدت مشابه افزایش 4.79  درصدی دارد.
 
حسینی  در ادامه با اشاره به آمار متوفیان در استان زنجان در ماه‌های گذشته، گفت: از ابتدای سال تا آخر دی 4 هزار و 380 واقعه فوت در استان ثبت شده است که افزایش 4.89 درصدی را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد.
کد مطلب 1537161

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