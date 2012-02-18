شهرستانهای تازه تاسیس استان سمنان بیشتر مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رهی شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان سمنان با اشاره به تاسیس شهرستانهای آرادان ومیامی و معرفی فرمانداران این شهرستانها بر توجه ویژه این شورا بر ای اختصاص اعتبار مناسب جهت استقرار ادارات و سایر نیازها تاکید کرد.

معاون برنامه ریزی استاندار سمنان نیز در این جلسه ضمن بیان گزارشی از وضعیت اعتبارات جابجا شده و اعتبارات اختصاص یافته به برخی مناطق محروم افزود: یک میلیارد و200میلیون ریال اعتبار از دفتر مناطق محروم ریاست جمهوری برای تامین آب سالم بهداشتی روستاهای نور و فرینو بلال خارتوران و روستاهای سطوه و تلخاب اختصاص یافته است.

مفید غلامی با تاکید بر اینکه در ایام پایانی سال اعتبارعیدی وحقوق کارمندان دولت تامین شده است خواستار پیگیری مدیران دستگاههای اجرایی برای تحقق مصوبات سفرهای استانی رئیس جمهوری شد.

همچنین دراین جلسه علیرضا خلخالی معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان خواستار تامین اعتبار برای تجهیز و تقویت اورژانس استان شد.

