ثبات در بازار شب عید رودسر/ برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم کالا

محمد علی حسین نیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تمامی تمهیدات خاص برای ایجاد آرامش و ثبات در بازار شب عید در شهرستان رودسر برنامه ریزی شده است.

وی اظهارداشت: در این زمینه نمایشگاه عرضه مستقیم کالا با مشارکت فعال واحد های توزیعی و تولیدی شهرستان در 90 غرفه در محل خیابان گلسار رودسر برگزار خواهد شد.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت رودسر گفت: این نمایشگاه از پانزدهم تا بیست و پنجم اسفند ماه سال جاری برگزار و شهروندان رودسری می توانند کالاهای اساسی مورد نیاز خود بویژه پوشاک، مواد غذایی، پروتئینی، آجیل و خشکبار شب عید را در این نمایشگاه با قیمتی مناسب تهیه کنند.

وی تصریح کرد: تعدادی از واحد های صنفی به ویژه عرضه کنندگان پوشاک برای برگزاری فروش فوق العاده و حراج اعلام آمادگی کرده اند که با نصب پرده و پلاکارد از پانزدهم تا بیست و پنجم اسفند ماه جاری در این زمینه اقدام و با قیمتی معادل 15 درصد زیر قیمتهای بازار محصولات خود را عرضه می کنند.

حسین نیا همچنین گفت: برنامه ریزی لازم برای تامین حدود 30 تن سیب و مرکبات شب عید مورد نیاز شهرستان نیز صورت گرفته و در صورت نیاز بیشتر از محل کالاهای ذخیره سازی شده استان تهیه و با اطلاع قبلی در شهرستان توزیع خواهد شد.

وی افزود: همچنین برخی اقلام پر مصرف مورد نیاز شهرستان به ویژه گوشت قرمز، مرغ و مواد پروئینی به اندازه کافی در استان ذخیره و درصورت نیاز بازار به دلیل کمبود عرضه و یا افزایش قیمتها به نحو مناسبی توزیع می شود.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت رودسر همچنین از اجرای طرح تشدید بازرسی با هدف کنترل قیمتها و تعدیل بازار در ایام باقیمانده سال خبرداد و اظهارداشت: در اجرای این طرح بازرسان این اداره و مجمع امور صنفی شهرستان به همراه ناظران افتخاری حضوری فعال داشته و به صورت مستمر، روزانه اقدام به بازرسی از واحد های تولیدی، توزیعی و صنفی خواهد کرد.

وی تصریح کرد: طرح نظارتی ویژه نوروز نیز در دو مرحله از یکم تا دهم اسفند ماه با هدف اطلاع رسانی و هماهنگی های لازم و از یازدهم اسفند تا پانزدهم فروردین ماه سال 91 با هدف کنترل روند عرضه و تقاضا در بازار، در شهرستان به مرحله اجرا در می آید.

حسین نیا با اعلام اینکه هدف از اجرای این طرح جلوگیری از بروز مشکل در عرضه کالا و نظارت بر تامین مناسب و مطلوب مایحتاج عمومی مردم در ایام باقیمانده سال و نیز تعطیلات نوروز است از تمامی شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه تخلف در عرضه و توزیع کالاهای مورد نیاز مراتب را از طریق سامانه 124 ستاد خبری این شهرستان اعلام کنند.