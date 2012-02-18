مبلغات سنتی گرمسار آموزش دیدند

حجت الاسلام محسن محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام برگزاری کارگاه آموزشی مبلغات سنتی در گرمسار، افزود: این کارگاه در راستای طرح ملی ساماندهی مبلغات سنتی "خانم جلسه ای ها" با موضوعات احکام، مباحث اعتقادی و اطلاعات عمومی برگزار شد.

وی تصریح کرد: این کارگاه آموزشی صبح روز شنبه در قالب شش ساعت آموزشی برگزار و 25 نفر از مبلغات سنتی در این کارگاه شرکت داشتند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گرمسار خاطر نشان کرد: در پایان این کارگاه آزمون کتبی از شرکت کنندگان به عمل آمد.



محمدیان همچنین با بیان اینکه آن چه باید برای مبلغ مهم باشد، تفسیر و تبیین قرآن و کلام آل الله است، افزود: بنابراین باید سعی کرد که با آنها انس گرفت تا معلم انس دیگران گردید.

وی، تشخیص ضرورتها و اولویت های کاری برای تبلیغ درست اسلام را در اولویت کاری سازمان تبلیغات اسلامی ذکر کرد و افزود: ما باید شیوه های جدید تبلیغ را به یکدیگر بیاموزیم و اسلام را به عنوان بهترین سرمشق زندگی به دنیای امروز معرفی نمائیم.

80 مبلغه سنتی "خانم جلسه ای ها" در شهرستان گرمسار فعال می باشند.