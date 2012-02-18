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۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۸:۲۸

محمدیان به مهر خبر داد:

مبلغات سنتی گرمسار آموزش دیدند

مبلغات سنتی گرمسار آموزش دیدند

گرمسار-خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گرمسار از برگزاری کارگاه آموزشی مبلغات سنتی در این شهرستان خبر داد.

 حجت الاسلام محسن محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام برگزاری کارگاه آموزشی مبلغات سنتی در گرمسار، افزود: این کارگاه در راستای طرح ملی ساماندهی مبلغات سنتی "خانم جلسه ای ها" با موضوعات احکام، مباحث اعتقادی و اطلاعات عمومی برگزار شد.

وی تصریح کرد: این کارگاه آموزشی صبح روز شنبه در قالب شش ساعت آموزشی برگزار و 25 نفر از مبلغات سنتی در این کارگاه شرکت داشتند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گرمسار خاطر نشان کرد: در پایان این کارگاه آزمون کتبی از شرکت کنندگان به عمل آمد.

محمدیان همچنین با بیان اینکه آن چه باید برای مبلغ مهم باشد، تفسیر و تبیین قرآن و کلام آل الله است، افزود: بنابراین باید سعی کرد که با آنها انس گرفت تا معلم انس دیگران گردید.

وی، تشخیص ضرورتها و اولویت های کاری برای تبلیغ درست اسلام را در اولویت کاری سازمان تبلیغات اسلامی ذکر کرد و افزود: ما باید شیوه های جدید تبلیغ را به یکدیگر بیاموزیم و اسلام را به عنوان بهترین سرمشق زندگی به دنیای امروز معرفی نمائیم.

80 مبلغه سنتی "خانم جلسه ای ها" در شهرستان گرمسار فعال می باشند.

کد مطلب 1537178

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