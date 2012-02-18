تظاهرات ضد دولتی سراسر اسپانیا را فرا می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، تظاهرات ضد دولتی در اعتراض به اصلاحات کار در زمینه اشتغال و کاهش دستمزدها دولت محافظه کار که هفته گذشته تصویب شد، سراسر اسپانیا را فرا می گیرد.

در همین حال یکی از معترضان گفت : اگر هم اکنون به اصلاحات در زمینه اشتغال زایی اعتراض کنیم، احتمال آن وجود دارد که این اصلاحات لغو شده و شرایط کاری به حالت عادی بازگردد.

اصلاحات در زمینه اشتغال شامل اخراج ارزان تر کارکنان، استخدام نیروها با حقوق پایین تر و کاهش سنوات خدمت است و گفته می شود که این اصلاحات اساسی با هدف پایمال کردن حقوق کارگران تصویب شده و بر این اساس ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر می شوند.

آمارهای رسمی حاکی است بیش از نیمی از جوانان زیر 25 سال اسپانیایی بیکار هستند. بر این اساس حدود 51.4 درصد این جوانان بیکارند و این در حالی است که این میزان در ماه سپتامبر گذشته 45.8 درصد بوده است.

بحران مالی و اقتصادی اسپانیا در سالهای اخیر به شدت بر بازار کار این کشور تاثیر گذاشته و سبب نارضایتی مردم این کشور شده است، به طوری که میزان بیکاری از سال 2007 (با رقم 7.95 درصد) تاکنون تقریبا سه برابر شده است.

خاطر نشان می شود در حال حاضر بیشتر کشورهای غربی با بحران شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند و شهرهای مختلف این کشورها نیز هر از چند گاهی شاهد تظاهرات و اعتراضات مردمی است.