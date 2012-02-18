تحقق بیش از 80 درصدی برنامه اشتغالزایی در استان سمنان

محمد بلوچی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام اینکه کمیته امداد امام خمینی(ره) استان سمنان در سالجاری ایجاد دو هزارو 500 شغل را متعهد شده، افزود: تا هفته سوم بهمن ماه دو هزار و12 شغل در قالب کارانگیزی، توان افزایی و خودکفایی برای مددجویان ایجاد شده است.

وی از مجموع شغل های ایجاد شده در استان را 922 شغل در شهرستانهای شاهرود و میامی، 253 شغل در شهرستان گرمسار، 452 شغل در شهرستان دامغان، 227 شغل در شهرستان سمنان و 158 شغل را سهمیه شهرستان مهدیشهر اعلام کرد.

به گفته معاون خودکفایی و اشتغالزایی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان سمنان، شغلهای ایجاد شده در قالب 240 نوع شغل در بخشهای خانگی و طرحهای صنفی صنعتی، کشاورزی، دامپروری و فرش در قالب طرحهای خودکفایی است.

