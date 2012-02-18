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۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۸:۱۷

بلوچی به مهر خبر داد:

تحقق بیش از 80 درصدی برنامه اشتغالزایی در استان سمنان

تحقق بیش از 80 درصدی برنامه اشتغالزایی در استان سمنان

سمنان-خبرگزاری مهر: معاون خودکفایی و اشتغال کمیته امداد امام خمینی(ره) استان سمنان با اشاره به اینکه در سالجاری ایجاد دو هزارو 500 شغل توسط این اداره تعهد شده است گفت: هم اکنون بیش از 80 در صد برنامه اشتغالزایی تحقق یافته است.

 محمد بلوچی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام اینکه کمیته امداد امام خمینی(ره) استان سمنان در سالجاری ایجاد دو هزارو 500 شغل را متعهد شده، افزود: تا هفته سوم بهمن ماه دو هزار و12 شغل در قالب کارانگیزی، توان افزایی و خودکفایی برای مددجویان ایجاد شده است.

وی از مجموع شغل های ایجاد شده در استان را 922 شغل در شهرستانهای شاهرود و میامی، 253 شغل در شهرستان گرمسار، 452 شغل در شهرستان دامغان، 227 شغل در شهرستان سمنان و 158 شغل را سهمیه شهرستان مهدیشهر اعلام کرد.

به گفته معاون خودکفایی و اشتغالزایی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان سمنان، شغلهای ایجاد شده در قالب 240 نوع شغل در بخشهای خانگی و طرحهای صنفی صنعتی، کشاورزی، دامپروری و فرش در قالب طرحهای خودکفایی است.
 

کد مطلب 1537184

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