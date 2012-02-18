تدارکات برگزاری انتخابات از اولویتهای اصلی برنامه های شهریار است

به گزارش خبرنگار مهر ، عباس جوهری ظهر امروز در نشست مدیران شهریار با قدردانی از زحمات امام جمعه شهریار حجـت الاسلام شیخ علی خاتمی، افزود: پایگاه رفیع نماز جمعه که به فرمایش مقام معظم رهبری از برکات انقلاب اسلامی ایران است در موقع شناسی و بصیرت مردم از اهمیت و نقش بسزایی برخوردار است و بر همین اساس حضور حداکثری مردم در انتخابات نشان از ولایت پذیری مردم و قبول داشتن نظام حکومتی اسلام است.

جوهری بیان کرد: اولویت دستور جلسه فرمانداری شهرستان شهریار و سایر دستگاه های دولتی با توجه به در پیش رو قرار داشتن انتخابات انتخابات و تدارکات لازم برای حضور حداکثری مردم و ایجاد زیرساختهاست.

این مسئول عنوان کرد: از ابتدای سال 90 مسئولین شهرستان تمام توانایی خود را بر این مهم قرار دادند تا بر اصل خدمت به مردم کار کنند و اکنون ما شاهد پیشرفتهای چشمگیری در عرصه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در این شهرستان هستیم.

فرماندار شهریار گفت: شورای اداری با برنامه ریزی ها و تعاملاتی که با مدیران شهرستان خواهد داشت تمام سعی و اهتمام خود را بر حضور حداکثری مردم این شهرستان در پای صندوق های رای می گذارد.