سرشماری پرندگان مهاجر/ بهره برداری مجموعه تولید الیاف مصنوعی در لامرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس گفت: کشور ایران و استان فارس به دلیل وجود منابع آبی مناسب و تالابهای آب شور، شیرین و لب شور از محلهای عمده زمستان گذرانی این پرندگان است.

حسینعلی ابراهیمی کارنامی افزود: استان فارس با داشتن بیش از 12 تالاب دائمی و فصلی از این حیث در کشور حائز اهمیت بوده و سالانه بالغ بر 100 گونه مهاجر از انواع پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی به این تالابها می آیند بطوری که در آخرین سرشماری 37 هزار و 435 قطعه از این پرندگان که شاخص ترین آن پلیکان پا خاکستری، عقاب دریایی دم سفید و درنا بوده در این تالابها مشاهده و سرشماری شده اند و این پرندگان مهاجر پس از گذران دوره سرما به قسمتهای شمالی کره زمین باز می گردند.

وی افزود: در سال جاری با همت کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست فارس و سازمان مرکزی نسبت به تهیه فهرستی از پرندگان مهاجر این تالابها اقدام شد که طی آن در حدود 100 گونه پرنده آبزی، خشکی زی و کنار آبزی مشاهده و ثبت شده است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس ادامه داد: کارشناسان این اداره کل امیدوارند که در سالهای آینده فهرست جامعی از جانداران را در تمام مناطق تحت مدیریت تهیه و برای استفاده علاقه مندان و پژوهشگران منتشر کنند البته به دلیل بارش رحمت الهی در فصل پاییز امسال جمعیت پرندگان مهاجر به علت آبگیری تالابها نسبت به سال گذشته افزایش چشگیری داشته است.

وی همچنین گفت: همزمان با سرد شدن هوا و بارش باران و برف به ویژه در شهرهای سردسیر استان و مناطق کوهستانی تعدادی از وحوش منجمله قوچ و میش و پرندگان به ویژه کبک و تیهو به منظور دستیابی به غذا مناطق حفاظت شده را ترک کرده راهی جاده ها و اطراف روستاها و همچنین پرندگان در بام منازل روستائیان ماوا گزیده و پناه برند.

ابراهیمی کارنامی اظهار داشت: با وجود شروع اقدامات مدد رسانی و حفاظتی و غذا رسانی توسط ماموران اجرایی محیط زیست متاسفانه خطر تعرض و شکار آنها توسط شکارچیان فرصت طلب نیز است از این از عموم شهروندان و بویژه مردم طبیعت دوست روستایی و اهالی همجوار با مناطق تحت حفاظت درخواست می شود در صورت برخورد با آنها با رافت اسلامی و عطوفت انسانی با دادن غذا و تامین امنیت جانی، از هرگونه آزار و اذیت آنان جلوگیری و در اسرع وقت موضوع را به اطلاع ادارات حفاظت محیط زیست مستقر در تمام شهرستانهای استان برسانند.

بهره برداری فاز اول مجموعه تولید الیاف مصنوعی کشور در لامرد

در مراسمی که به همین منظور با حضور مسئولان برگزار شد فاز اول کارخانه تولید الیاف مصنوعی در شهرک صنعتی لامرد به بهره برداری رسید.

مدیر شهرک صنعتی لامرد گفت: با بهره برداری از فاز اول این کارخانه برای 60 نفر اشتغالزایی شده است.

عباسی افزود: این کارخانه در فاز اول ظرفیت تولیدی شش هزارتن پرک در زمینه تولید الیاف مصنوعی در سال را خواهد داشت.

وی با بیان اینکه کارخانه الیاف مصنوعی لامرد در زمینی به مساحت سه هزار و400 متر ایجاد شده، گفت: فاز اول کارخانه دارای زیربنای یک هزار متر مربع است که برای راه اندازی آن بیش از ۱۵میلیاردریال سرمایه گذاری صورت گرفته است.

مدیر شهرک صنعتی لامرد افزود: مراحل توسعه این کارخانه در سه فاز عملیاتی پیش بینی شده که فازهای 2و3 نیز تا سه ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: با بهره برداری از مراحل کامل این کارخانه و فازهای توسعه در مجموع ظرفیت تولید 15 هزار تن الیاف مصنوعی بوجود آمده و برای 200 نفر نیز اشتغالزایی مستقیم ایجاد می شود.

وی افزود: فاز اول کارخانه الیاف مصنوعی لامرد در مدت زمان شش ماه به مرحله بهره برداری رسید.

مشخص شدن هفت خدمت شرکت شهرکهای صنعتی فارس برای ارائه به دفاتر پیشخوان خدمات دولت

قائم مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت شهرکهای صنعتی فارس از مشخص شدن هفت نوع خدمت در شرکت شهرکهای صنعتی فارس برای ارائه در دفاتر پیشخوان خدمات دولت خبر داد و گفت: این خدمات از ابتدای سال آینده از طریق دفاتر پیشخوان ارائه خواهند شد.

مصطفی هاشمی افزود: ارائه این خدمات توسط دفاتر پیشخوان دولت با هدف سهولت در ارائه خدمات به واحدهای صنعتی بویژه صنعتگران مستقر در شهرکهای صنعتی شهرستانهای استان و همچنین تاکید استاندار و مدیریت ارشد استان در راستای ارائه خدمات دستگاههای اجرایی از طریق دفاتر پیخشوان صورت می گیرد.

وی افزود: در این زمینه با تشکیل کارگروهی در شرکت شهرکهای صنعتی ، خدماتی که قابلیت ارائه در دفاتر پیشخوان هستند شناسایی و فرآیندهای امور نیز مشخص شد.

قائم مقام مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس گفت: براساس کارشناسیهای انجام شده در مرحله اول ، 80 درصد از خدمات بخش مربوط به متقاضیان واگذاری زمین در شهرکها و نواحی صنعتی ، توسط دفاتر پیشخوان دولت ارائه خواهد شد.

هاشمی افزود: ارائه این خدمات در دفاتر پیشخوان باعث کاهش حضور سرمایه گذاران و صنعتگران، جلوگیری از اتلاف وقت، کاهش تردد و تسریع در امور صنعتگران خواهد شد.

وی افزود: برخی از وظایف خدمات دیگر در سایر بخشهای شرکت شهرکهای صنعتی فارس نیز در مراحل بعدی از طریق دفاتر پیشخوان دولت انجام خواهد شد که مراحل بررسیهای کارشناسی در این بخشها درحال انجام است.