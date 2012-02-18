تمامی واحدهای مسکن مهر تا پایان سال 91 به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد روز شنبه در آیین افتتاح برج بلور تبریز اظهارکرد: عزم دولت برای اتمام طرح مسکن مهر در سال آینده است.

وی با اشاره به اینکه در زمان دولت دهم احداث دو میلیون و 700 هزار واحد مسکونی در کشور شروع شده است، گفت: تا پایان سال 91 علاوه بر تکمیل این واحدها، احداث 800 هزار واحد دیگر نیز شروع می شود.

وزیر راه و شهرسازی، طرح مسکن مهر را طرحی انقلابی دانست و افزود: هرچند واگذاری زمین رایگان با مقاومتهای شدید در بدنه کارشناسی مواجه شد، ولی دولت با تمام نیرو این طرح را ادامه داد.

نیکزاد همچنین به مقاومتهایی در بدنه اقتصادی کشور در خصوص تخصیص تسهیلات ویژه به مسکن مهر اشاره و اعلام کرد: تاکنون 250 هزار میلیارد ریال تسهیلات اعطا شده و دولت نسبت به 250 هزار میلیارد ریال تسهیلات دیگر نیز متعهد شده است.

وی با بیان اینکه بنا داریم تا پایان سال آینده تعداد واحدهای مسکونی در دست ساخت کشور را به 3.5 میلیون واحد مسکونی افزایش دهیم، اظهار داشت: اغلب واحدهای مسکونی که عملیات ساخت آنها سال گذشته آغاز شده است تا پایان امسال به بهر‌ه‌برداری می‌رسد و مابقی نیز طی سال 91 تحویل متقاضیان خواهد شد و این در حالی است که سیاست ما برای سال آینده حمایت از ساخت 800 هزار واحد مسکونی به شیوه خود مالک و نوسازی بافت‌های فرسوده است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در ابتدای سال 89 تنها 18.5 میلیون واحد مسکونی در کشور وجود داشت، افزود: این در حالی که تنها طی دو سال گذشته کار ساخت 2 میلیون و 700 هزار واحد مسکونی در سراسر کشور آغاز شده است و امروز با حمایتهای دولت و پشتیبانی رئیس جمهور تعداد زیادی از واحدها به بهره‌برداری رسیده و 15 استان کشور نیز با هزاران واحد مسکونی تکمیل شده در نوبت افتتاحهای طرح مسکن مهر هستند.