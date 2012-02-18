مرگ نویسنده آمریکایی در سوریه به دلیل شدت بیماری آسم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو اس ای تودی، «آنتونی شدید» روزنامهنگار فعال در نیویورک تایمز و خالق اثر «خانه سنگ؛ خاطرات خانه، خانواده و یک خاوره میانه بر باد رفته» روز جمعه هنگام تهیه گزارش از مناقشات داخلی سوریه درگذشت.
گفته میشود، شدید کتاب «خانه سنگ» را با الهام از سفری در سال 2006 به خانه سابق مادربزرگش در لبنان به رشته تحریر درآورده بود.
«دیو اگرز»، یکی از نویسندگان برجسته آمریکایی، این کتاب را «کلاسیک آنی و اثری غیرقابل انکار» توصیف کرده است.
وی در این باره میگوید: شدید این همه تفکر هنگامی که درباره تاریخ لبنان مدرن مینویسد، را از کجا آورده و چگونه مزاح و طنز را با غم داستان درهم آمیخته است؟ من هیچ ایدهای در این رابطه ندارم. فقط میگویم باید از وی به خاطر نگارش چنین اثری سپاسگزار باشیم.
آنتونی شدید اهل اوکلاهاما بود و کسب 2 جایزه پولیتزر به خاطر گزارشهایش از عراق هنگام همکاری با واشنگتن پست از افتخارات او به شمار میآمد.
گفته میشود که شدید بر اثر حمله آسم در سن 43 سالگی درگذشته است.
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