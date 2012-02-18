طوسی و بوعذار طلایی شدند/ حیدرپور حدنصاب جهانی را بدست آورد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون دوومیدانی، در این مسابقات که در مالزی برگزار می شود مریم طوسی با کسب زمان 53.85 موفق شد گردن آویز طلا را به دست آورد و طبق قوانین با توجه به کسب عنوان قهرمانی آسیا، جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان را کسب کرد. پس از وی ورزشکاران چین مدال های نقره و برنز را از آن خود کردند.

براساس این گزارش، رضا بوعذار دونده 400 متر ایران با کسب زمان 48 ثانیه و 04 صدم ثانیه به مدال طلا دست یافت و جواز حضور در مسابقات داخل سالن قهرمانی جهان را بدست آورد. امین قلیچی هم با کسب زمان 48 ثانیه و 64 صدم ثانیه به مدال برنز دست یافت. ورزشکاری از چین به مدال نقره رسید.

همچنین حسن حیدرپور و رضا قاسمی موفق شدند در بخش مقدماتی ماده 60 متر، به مرحله فینال راه یابند. رضا قاسمی در گروه مقدماتی با طی 60 متر در مدت زمان 6.71 ثانیه موفق شد ضمن کسب مقام اول در گروه خود، به فینال مسابقات راه یابد. اما حسن حیدرپورشگفتی آفرید و با ثبت رکورد 6.59 ضمن کسب مقام نخست گروه مقدماتی و راه یابی به فینال مسابقات، جواز حضور در مسابقات جهانی ترکیه را بدست آورد. مسابقات فینال این ماده فردا برگزار می شود.

محسن ربانی نماینده کشورمان در ماده پرش با نیزه مسابقات داخل سالن آسیا در چین با پرشی به ارتفاع 5 متر در جایگاه چهارم ایستاد و به کار خود در این رقابت ها پایان داد. همچنین روح الله عسگری در ماده 60 متر مانع مسابقات داخل سالن آسیا در چین به مقام پنجمی بسنده کرد.

پنجمین دوره مسابقات داخل سالن آسیا از امروز در شهر هانگ ژو چین آغاز شده است و تا فردا ادامه خواهد داشت. تیم ملی کشورمان با 14 ورزشکار در این رقابت‌ها شرکت کرده است.