تسلط نمایندگان فرماندار به قانون ضامن سلامت انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله ابرهیمی ظهر شنبه در اولین نشست توجیهی و آموزشی نمایندگان فرماندار در شعب ثبت نام و اخذ رأی در قرچک افزود: راهگشا و مسیر حرکت ما در تمام مسائل از جمله انتخابات توجه کامل به قانون و رهنمودهای مقام معظم رهبری است.

وی رعایت اصل بی طرفی، امانتداری و آگاهی بر وظایف از مهمترین ویژگیهای نمایندگان فرماندار است و از آنان خواست با برقراری امنیت در شعبه های رأی گیری و تعامل قانونی با تمام ارکان صندوق، به برگزاری یک انتخابات سالم کمک کنند.

ابراهیمی به حساسیت انتخابات امسال با توجه به فتنه سال 88 و دسیسه های مستکبران در آسیب وارد کردن به بزرگترین رخداد سیاسی کشور یعنی انتخابات اشاره کرد و گفت: نمایندگان فرماندار به عنوان محور در مدیریت شعب اخذ رأی باید در تعامل با نمایندگان هیئت بازرسی و نظارت، بر اساس قانون و آئین نامه های موجود با نظارت بر عمکرد اعضا و حفظ بیطرفی و امانتداری، حفظ رأی خود با سرکشی از محل شعبه و تجهیز و رفع نیازمندیها، بستر لازم را برای حضور و مشارکت مردم در پای صندوقهای رأی فراهم آورند.

وی بر بی طرفی نمایندگان فرماندار و نیز حضور نیافتن در ستادهای انتخاباتی و جلسات تبلیغاتی تأکید کرد.