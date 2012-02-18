اختصاص 40 هزار میلیارد ریال به طرحهای نجات دریاچه ارومیه

جواد محمودی در حاشیه جلسه شورای منطقه ای مدیریت دریاچه ارومیه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه برای نجات دریاچه ارومیه طرحهای عمرانی به ارزش 40 هزار میلیارد ریال پیش بینی شده، افزود: از این میزان بیش از 12 هزار میلیارد ریال بطور مستقیم و مابقی توسط دستگاههای ملی و استانی ملزم شده تا سالانه اعتبار مورد نیاز پروژه ها در قالب طرحهای اجرایی تامین و مدیران اجرایی استانها باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.

وی احیای دریاچه ارومیه را نیازمند مدیریت فرابخشی در دستگاههای اجرایی واقع در حوضه آبریز دانست و اظهار داشت: تغییرات اقلیمی و خشکسالیهای مستمر، دریاچه ارومیه را در شرایط بحرانی قرار داده و برای خروج این تالاب بین المللی از این بحران، باید مسئولان اجرایی استانهای واقع در حوضه دریاچه با عزم جدی به همراه مدیریتی فرابخشی و هماهنگ با یکدیگر نسبت به اجرای پروژه های ستاد ملی مدیریت دریاچه ارومیه اقدام کنند .

معاون امورعمرانی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به طرح بارورسازی ابرها و توسعه شبکه های آبیاری تحت فشار در مزارع و باغات ادامه داد: با تکمیل مطالعات بارورسازی ابرها از محل اعتبارات استانی 30 میلیارد ریال برای خرید تجهیزات ایستگاههای زمینی و انجام بارورسازی هوایی اختصاص یافته که بزودی اجرایی می شوند.

وی تسریع در اصلاح شیوه های آبیاری اراضی کشاورزی را در کاهش میزان هدر رفت آب بسیار ضروری دانست و عنوان کرد: تا سال گذشته نزدیک به 30 هزار هکتار از اراضی کشاروزی و باغات به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز شده که امسال با اختصاص اعتبار لازم این طرح در 17 هزار هکتار زمین زراعی اجرا شده و طی سال آینده این طرح را در 50 هزار هکتار اجرا می کنیم.

از سال آبی 75 – 74 تا کنون رقوم ارتفاعی سطح تراز آب دریاچه ارومیه سیر نزولی پیدا کرده و در طول سالهای اخیر آب دریاچه بالاتر از شش متر کاهش داشته که نیاز به یک عزم ملی و منطقه‌ای برای نجات این اکوسیستم با ارزش و بحران زده است.



پارک ملی دریاچه ارومیه با ویژگی های خاص خود بعد از دریاچه شور بحر المیت در دنیا به عنوان دومین دریاچه شور و بزرگ در جهان به شمار می رود، این دریاچه به عنوان بزرگترین تالاب دایمی با دارا بودن 102 جزیره بزرگ و کوچک در استان قابلیت های زیادی را در دل خود جای داده است.