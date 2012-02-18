تعرض به جسد میت مسلمان باید به حداقل برسد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد شجاعی در نشستی با وزیر و معاونان وزارت بهداشت که صبح امروز و پس از بازدید از مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی پزشکی قانونی برپا شد گفت: در حال حاضر در مرکز پزشکی قانونی مشهد اقداماتی در مورد کاهش موارد اتوپسی اجساد انجام شده است که با ادامه بررسیها، روشهای جایگزین را شناسایی و به کل مراکز تعمیم میدهیم.
وی ورود آسیب شناسان به سالنهای تشریح را از دیگر راهکارهای کاهش اتوپسی عنوان کرد و گفت: با این اقدامات در جهت کاهش و حذف اتوپسیهای بیمورد تلاش میکنیم.
شجاعی با اشاره به راه اندازی مرکز مطالعات فقهی به عنوان زیر مجموعه مرکز تحقیقات پزشکی قانونی خاطرنشان کرد: از آنجا که در بحث مسایل فقهی ابهامات بسیاری وجود دارد و در کنفرانس اخیر طب و قضا در مشهد نیز سئوالات بسیاری در حوزه مرگ مغزی و زندگی نباتی مطرح شد، مرکز مطالعات فقهی را در قم راهاندازی کردیم تا زمینه رفع این ابهامات و پاسخ به سئوالات فراهم شود.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور به فعالیت کمیسیونهای پزشکی قانونی اشاره کرد و یادآور شد: پروندههای موجود در این کمیسیونها با همکاری کارشناسانی از بیرون سازمان بررسی میشود. بر اساس آمار سال گذشته 50 درصد پروندهها به محکومیت منجر شد.
وی تأکید کرد: پروندههای قصور پزشکی در کمیسیونها بدون هیچ جانبداری و کاملاً بیطرفانه بررسی و نتایج آن اعلام میشود.
در ادامه برزگر معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان با اشاره به سختی کار در پزشکی قانونی تصریح کرد: بر اساس قانون، وظیفه اول پزشکی قانونی خدمت رسانی به مراجعین است که با امکانات فعلی پاسخگوی همین وظیفه قانونی خواهیم بود اما برای توسعه فعالیتها در حوزههای دیگر و از جمله آموزش و پژوهش به امکانات و نیروی انسانی نیاز داریم که امید است با توجه به آمادگیهای موجود از طریق امضای تفاهمنامه مشترک با وزارت بهداشت زمینه آن فراهم شود.
وی به اتوپسی مجازی با تکنیکهای رادیولوژی که هم اکنون در مالزی در حال انجام است اشاره کرد و افزود: هنوز مجوزی برای حذف اتوپسی کلاسیک در دنیا صادر نشده است اما میتوان روش هایی مانند اتوپسی مجازی را مطالعه و در صورت امکان در کشور اجرا کرد.
ادیبزاده معاون آموزشی و پژوهشی سازمان نیز در این نشست با اشاره به قدمت علم پزشکی قانونی به جوان بودن سازمان در ایران اشاره کرد و گفت: تعامل و همکاری در زمینه آموزش بین وزارت بهداشت و پزشکی قانونی وجود دارد به نحوی که کارشناسان ما با حضور در بیمارستانها به آموزش پزشکان میپردازند و پزشکان نیز هر ماه در دورههای آموزشی سازمان حضور یافته و مباحث مربوط را تدریس میکنند.
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