محمود علی رکنی در گفتگو با مهر، با اشاره به اهمیت ساماندهی وضعیت پسماند‌ها در استان قم بیان کرد: طرح تفکیک از مبدا زباله باهمکاری سازمان مدیریت پسماند و بازیافت شهرداری قم طی چند روز آینده در چهار منطقه ازشهر مقدس قم آغاز خواهد شد.



وی گفت: تقاضای همکاری و مشارکت دستگاههای اجرایی استان خصوصا صدا و سیما در امر اطلاع رسانی و جلب مشارکت عمومی را داریم.



وی ادامه داد: حمایت همه جانبه از صنایع تبدیلی و ایجاد شهرک‌های صنعتی تخصصی بازیافت در استان قم الزامی است.



مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم این طرح را فرصتی مناسب جهت اشتغالزایی و فعالیت اقتصادی سودآور بر شمرد و افزود: در صورت ساماندهی و حمایت از اینگونه صنایع با فراهم کردن زیر ساختهای مناسب و ارائه آموزش‌های لازم به پیمانکاران و شهروندان در اجرای تفکیک صحیح و اصولی این مواد زائد، قابلیت بهره برداری بطورمجدد تحقق می‌یابد و در نتیجه زنجیره مدیریت پسماند کامل خواهد شد.



وی بیان کرد: با توجه به حجم بسیار بالای سرانه تولید زباله در ایران نسبت به سایر کشور‌های توسعه یافته، فعالیتهای فرهنگی در جهت گسترش افکار عمومی با استفاده از تمامی ظرفیتهای رسانه‌های ارتباط جمعی خصوصا رسانه ملی صدا و سیما، نظامهای آموزشی نظیر مدارس در سطوح مختلف تحصیلی‏، جلب مشارکت‌های مردمی و همچنین تشویق و ترغیب آن‌ها از اقدامات موثر در کاهش تولید پسمانداست