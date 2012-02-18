هیچ خدمتی قبل از انقلاب به قومیتها ارائه نمی شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد توکلی بعد از ظهر شنبه در نشست با فرماندار آق قلا افزود: به برکت نظام جمهوری اسلامی حتی در بالاترین پستهای سیاسی نظام ، اشخاصی از قومیتها دیده می شود که نمونه آن وجود فرماندار ترکمن در راس نظام سیاسی شهرستان است.

وی اظهار داشت: پیشرفت همه جانبه کشورمان و حتی شهرستان آق قلا در تمامی عرصه ها مدیون حضور حداکثری مردم در صحنه های انقلاب به خصوص انتخابات است.

وی افزود: مردم باید به دور از طایفه بازی و با خلوص نیت در انتخابات شرکت کنند و فردی اصلح و خدمتگزار مردم را برگزینند و تعصبات قومی را بگذاریم.

توکلی اضافه کرد: به برکت انقلاب اسلامی، دین در زندگی ما تزریق شد و اسلام ناب محمدی (ص) احیا شد و ما باید قدردان انقلاب باشیم.

اولین شهردار آق قلا اضافه کرد: قبل از پیروزی انقلاب به عنوان برده از مردم استفاده می‌کردند اما امروز مردم ایران با عزت ‌ترین ملت دنیا هستند و این مرهون خون شهدا و زحمات حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری است.

وی اضافه کرد: در قبل از انقلاب خبری از آب، برق و بهداشت در روستاهای ایران نبود اما امروز با خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی تمامی روستاها از آب آشامیدنی سالم، برق، بهداشت و امکانات برخوردار شده‌اند.

اولین شهردار آق قلا اضافه کرد: وجود امنیت پایدار در انقلاب اسلامی باعث ترقی و پیشرفت کشور شده است و این یک نعمت الهی است که نصیب مردم ما شده است.

حاجی گلدی کر فرماندار شهرستان آق قلا نیز در این دیدار تاکید کرد: انتقال خاطرات بزرگان و افراد با تجربه به نسل جوان یک ضرورت است و در این خصوص روابط عمومی فرمانداری جهت انعکاس تجربیات شخصیتهای برجسته شهرستانی تلاش بیشتری داشته باشد.