همکاریهای وزارت بهداشت و پزشکی قانونی در بالاترین سطح قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی در بازدید از مرکز تحقیقات پزشکی قانونی ضمن بیان این مطلب اظهار داشت:‌ مرکز تحقیقات پزشکی قانونی با وجود اعضای هیئت امنا و هیئت علمی و کارکنان خدومی که دارد بار بزرگی از دوش کشور برداشته و جرایم و تخلفات و مسائل ژنتیکی و سایر موارد مرتبط با پزشکی قانونی را به خوبی دنبال می کند.

وی افزود: وزارت بهداشت آمادگی دارد همانند گذشته در زمینه های تحقیقاتی و آموزش، همکاری های لازم را با سازمان پزشکی قانونی داشته باشد.

دستجردی ادامه داد: بازدید امروز من و شورای معاونان وزارت بهداشت از مرکز تحقیقات شما، ظرفیت های سازمان پزشکی قانونی را بیش از گذشته به ما شناساند و امیدواریم این بازدید سرآغاز خوبی برای تعاملات آینده باشد.

وی از رئیس سازمان پزشکی قانونی خواست در جهت راه اندازی دوره های لازم پزشکی قانونی برای دانشجویان پزشکی عمومی، تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ با کمک معاونت آموزشی وزارت بهداشت برنامه ریزی کند.