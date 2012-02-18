اجرای برنامه های شاد برای کودکان مبتلا به سرطان شیراز/ ورود 300 دانشجوی جدید در بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت مدیریت فرهنگی دانشگاه نمایش شاد کودکانه با حضور چهره محبوب کودکان کشور، خاله شادونه، برای کودکان مبتلا به سرطان تحت مداوا در بیمارستان آنکولوژی امیر شیراز برگزار شد.

این برنامه شاد کودکانه در محل بیمارستان آنکولوژی امیر برگزار و موجب رضایت و شادی کودکان و والدین و نیز تقدیر مسئولان بیمارستان مذکور قرار گرفت.

در پایان مراسم نیز ملیکا زارعی "خاله شادونه" ضمن آرزوی بهبود و به دست آوردن سلامتی دوباره این کودکان، هدایایی را که توسط برگزار کنندگان این مراسم تهیه شده بود به کودکان بیمار تقدیم کرد.

بهره برداری زمین ورزشی و آزمایشگاه زبان خارجی دانشکده پیراپزشکی گراش

زمین ورزشی و آزمایشگاه زبان خارجی دانشکده پیراپزشکی گراش به بهره برداری رسید.

رئیس دانشکده پیراپزشکی گراش گفت: زمین ورزشی چند منظوره دانشکده پیراپزشکی گراش با صرف هزینه‌ای افزون بر یک میلیارد ریال ساخته شده و به بهره برداری رسید.

مهدی محسن زاده افزود: این زمین شامل زمین فوتبال، والیبال، بسکتبال، بدمینتون و همچنین دو سالن سرپوشیده برای فوتسال، والیبال و بد نسازی می‌باشد که در مدت سه سال احداث شد.

وی اظهار داشت: واقع شدن زمین مذکور در دامنه کوه و نیاز به انجام عملیات تسطیح، عامل اصلی طولانی شدن زمان و افزایش هزینه این پروژه است.

محسن زاده در خصوص آزمایشگاه زبان خارجی دانشکده نیز گفت: با شروع ترم جدید از ۲۹ بهمن ماه، کلاسهای زبان تمامی رشته‌ها در آزمایشگاه زبان دانشکده برگزار می شود.

رئیس دانشکده پیراپزشکی گراش بیان داشت: این کلاس با ظرفیت ۳۰ نفر در طبقه فوقانی مجموعه آزمایشگاه‌های دانشکده پیراپزشکی گراش با هزینه ای در حدود 300 میلیون ریال تجهیز شد که به عنوان سالن کنفرانس آموزشی نیز قابل استفاده می‌باشد.

300 دانشجوی جدید در بهمن ماه وارد دانشگاه علوم پزشکی شیراز شدند

در بهمن ماه امسال 300 دانشجوی جدید برای تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی شیراز ثبت نام کردند.

ثبت نام این دانشجویان طی روزهای 26 و 27 بهمن ماه انجام شده است. این دانشجویان از رشته های پزشکی، مامایی، بهداشت و پرستاری هستند که مراحل ثبت نام آنها به پایان رسیده است.

در این روند معاونت دانشجویی بنا بر نیاز دانشجویان برنامه ریزی و ثبت نام خوابگاهی را اجرا کرده تا دانشجویان در خوابگاه های خود اسکان یابند.

رئیس اداره خوابگاه ها با توجه به افزایش خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی شیراز در بهمن ماه 90 گفت:90 بر این اساس نفر از دانشجویان پسر در خوابگاه ولایت،110 نفر از دانشجویان دختر در خوابگاه دولتی و 100 نفر دیگر از دانشجویان دختر نیز در خوابگاه خودگردان ثبت نام شدند.

رئیس اداره خوابگاه ها یکی از اهداف اصلی اداره خوابگاه ها را سلامت روحی و جسمی دانشجویان در یک فضای مناسب دانست که در مسیر علم اندوزی کوشاتر باشند و با ارامش بهتری قدم بردارند

درب حرم مطهر حضرت علی (ع) رونمایی می شود

درب حرم مطهر حضرت علی (ع) که با مشارکت مالی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز ساخته شده، دوم اسفندماه رونمایی می شود.

مدیر روابط عمومی دانشگاه با بیان این مطلب گفت: این درب دوم اسفندماه با حضور مقامات استانی، دانشگاهی و مردم با ایمان استان در صحن دارالعباده حرم حضرت شاهچراغ (ع) رونمایی می شود.

اکبر اجرایی افزود: کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تامین هزینه حدود 300 میلیون تومان در ساخت این درب مشارکت کرده اند.

وی بیان کرد: این درب توسط 10 استادکار برجسته استان فارس با بکارگیری 55 کیلوگرم نقره خالص، 450 گرم طلای خالص و 55 کیلوگرم مس خالص ساخته شده است.

دکتر اجرایی اظهار داشت در بخشهای چوبی درب حرم مطهر حضرت علی (ع) از چوب ساج برمه‌ای به میزان 5.4 مترمکعب و چوب کهور استفاده گردیده است.

وی افزود: تمامی مردم مومن و متعهد می توانند ساعت 9 صبح دوم اسفندماه با حضور در صحن دارالعباده حرم حضرت شاهچراغ (ع) در مراسم رونمایی از درب حرم مطهر حضرت علی (ع) شرکت کنند.

اجرایی گفت: به مناسبت رونمایی از درب بارگاه ملکوتی مولی الموحدین حضرت علی (ع) چهارم اسفندماه نیز پس از برگزاری نماز مغرب و عشا در محل مجتمع ولایت دانشگاهیان علوم پزشکی شیراز در مراسم ملکوتی دعای کمیل شرکت می کنند.