به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد محمدی زاده روز شنبه در حاشیه مراسم گشایش خط آزمون یورو 4 و آزمایشگاه یورو 5 مرکز تحقیقات و آزمون آلایندگی خودروها در جمع خبرنگاران در خصوص اینکه خودرویی که استفاده می‌کند، آیا استاندارد یورو ۴ را دارد، افزود: بنده چند خودرو دارم و یکی از خودروهای شخصی بنده سوزوکی است که یورو ۴ را از یکسال قبل پاس ‌کرده و به سمت پاس کردن استاندارد یورو ۵ پیش می‌رود.

وی ادامه داد: خودروهای دولتی بنده، یک تویوتا است که برای مأموریت‌های خارج از تهران استفاده می‌کنم و یک پژو ELX است که این دو خودرو استاندارد یورو 4 را پاس می‌کنند. درحال حاضر 227 نوع خودرو اعم از وارداتی و تولید داخلی در کشور وجود دارد. این خودروها مکلف هستند استانداردهای مورد نظر سازمان محیط زیست و سازمان استاندارد را رعایت کنند.

وی اظهارداشت: تعدادی از این خودروها از سال گذشته کیفیت تولیدشان را به یورو 4 ارتقا دادند و از حدود یک ماه قبل حدود 30 نوع خودرو به استاندارد یورو 4 رسیدند.

محمدی زاده تاکید کرد: از اول سال 91 تمام خودروهای داخلی مکلف می شوند که استاندارد یورو 4 را رعایت کنند و تا شهریورماه سال 91 هیچ خودرویی بدون استاندارد یورو 4 تولید نمی شود.

محمدی زاده ادامه داد: خودروهای وارداتی باید از سال آینده استاندارد یورو 5 را رعایت کنند. استانداردهای تعریف شده برای خودروها مصوب دولت است.

به گفته وی، تمام تلاش سازمان محیط زیست این است به میزانی که خودروهای اسقاطی از رده خارج می شوند به همان نسبت خودروهای نو با استانداردهای تعریف شده روز جایگزین شوند.

رییس سازمان محیط زیست همچنین در مورد سفر به کنیا گفت: فردا جلسه ای از طرف سازمان ملل در شهر نایروبی تشکیل می شود که سازمان محیط زیست نیز به عنوان نماینده ایران در این جلسه حضور دارد .

محمدی زاده افزود: اقتصاد سبز و توسعه پایدار ، توسعه پایدار و حاکمیت بین المللی محیط زیستی و نهایی شدن چشم انداز جهانی محیط زیست برخی از این موضوعاتی است که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد .

به گفته وی موضع ایران در این اجلاس شفاف و روشن است و تمام تلاش هیات ایرانی حاضر در این اجلاس این است که کشورهای مختلف جهان را که به تعهدات زیست محیطی خود عمل نمی کنند، مکلف به اجرای تعهدات بکند.