جهنم روي چرخ در بخش نمايش هاي ويژه جشنواره فيلم فجر

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاري "مهر" فيلم از يك تيم شركت كننده در تور دفرانس و دو چرخه سوارهاي آن مسابقه را مورد توجه قرار مي دهد.

پپ دنكورات، كارگردان برنده جايزه اسكار، پس از آنكه آخرين خبرنگارها و گزارشگران محل مسابقه را ترك مي كنند، دوربين خود را روشن نگه مي دارد تا رنج و غصه دوچرخه سواراني را به تصوير بكشد كه نتوانسته اند خود را به خط پايان برسانند.

دنكورات در كنار چشم انداز زيباي فرانسوي و تعليق ناشي از خود مسابقه، داستان ترس، عذاب و نقاط ضعف مرداني را بيان مي كند كه در تور دفرانس شركت دارند. او تماشاگر را به دنياي دروني كساني مي كشاند كه روي دوچرخه نشسته اند و ركاب مي زنند.

پپ دنكوارت، فيلمساز آلماني در 1994 براي فيلم كوتاه سوار كار سياه موفق به دريافت جايزه اسكار شد. و فيلم بازي خانگي (2000) او جايزه بهترين كارگرداني را از سوي آكادمي فيلم آلمان دريافت كرد. از ديگر فيلم هايش مي توان خارج از فصل (1196) و سمانا سانتا (2000) را نام برد. دنكوارت در كنار كارگرداني در چند آكادمي فيلم در آلمان به تدريس پرداخت و به عنوان مشاور و تهيه كننده در توليد فيلم هاي مستد نقش دارد. او درباره جهنم روي چرخ مي گويد: هدف من ساخت يك فيلم ورزشي ناب نبود آنچه برايم جذابيت داشت رنج و باخت در مسابقه بود. مي خواستم اين مساله را دنبال كنم كه افتادن به دام ايده رسيدن به شهرت جهاني و ميليونها پول و تن دادن به يك عذاب چند ساله براي رسيدن به اين جايزه چه معنايي دارد.

وي مي گويد: مي خواستم بدانم براي پيروزي در توردفرانس چه بايد كرد. چه از نظر تيمي و چه از نظر فيزيكي و ذهني، فيلمبرداري اين كار به معناي آن بود كه عضوي از تيم باشيم و آن چيزي را به نمايش بگذاريم كه ديگران نمي توانند.

جهنم روي چرخها در بخش آثار نمايش هاي بيست و سومين جشنواره بين المللي فيلم فجر به نمايش در مي آيد.