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۱۲ بهمن ۱۳۸۳، ۱۸:۱۵

جهنم روي چرخ در بخش نمايش هاي ويژه جشنواره فيلم فجر

جهنم روي چرخ نگاهي به پشت صحنه تور دفرانس، يكي از بزرگترين رويدادهاي ورزشي دنيا دارد.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاري "مهر"  فيلم از يك تيم شركت كننده در تور دفرانس و دو چرخه سوارهاي آن مسابقه را مورد توجه قرار مي دهد.

پپ دنكورات، كارگردان برنده جايزه اسكار،  پس از آنكه آخرين خبرنگارها و گزارشگران محل مسابقه را ترك مي كنند، دوربين خود را روشن نگه مي دارد تا رنج و غصه دوچرخه سواراني را به تصوير بكشد كه نتوانسته اند خود را به خط پايان برسانند.

دنكورات در كنار چشم انداز زيباي فرانسوي و تعليق ناشي از خود مسابقه، داستان ترس، عذاب و نقاط ضعف مرداني را بيان مي كند كه در تور دفرانس شركت دارند. او تماشاگر را به دنياي دروني كساني مي كشاند كه روي دوچرخه نشسته اند و ركاب مي زنند.

پپ دنكوارت، فيلمساز آلماني در 1994 براي فيلم كوتاه سوار كار سياه موفق به دريافت جايزه اسكار شد. و فيلم بازي خانگي (2000) او جايزه بهترين كارگرداني را از سوي آكادمي فيلم آلمان دريافت كرد. از ديگر فيلم هايش مي توان خارج از فصل (1196) و سمانا سانتا (2000) را نام برد. دنكوارت در كنار كارگرداني در چند آكادمي فيلم در آلمان به تدريس پرداخت و به عنوان مشاور و تهيه كننده در توليد فيلم هاي مستد نقش دارد.  او درباره جهنم روي چرخ مي گويد: هدف من ساخت يك فيلم ورزشي ناب نبود آنچه برايم جذابيت داشت رنج و باخت در مسابقه بود. مي خواستم اين مساله را دنبال كنم كه افتادن به دام ايده رسيدن به شهرت جهاني و ميليونها پول و تن دادن به يك عذاب چند ساله براي رسيدن به اين جايزه چه معنايي دارد.

وي مي گويد: مي خواستم بدانم براي پيروزي در توردفرانس چه بايد كرد. چه از نظر تيمي و چه از نظر فيزيكي و ذهني، فيلمبرداري اين كار به معناي آن بود كه عضوي از تيم باشيم و آن چيزي را به نمايش بگذاريم كه ديگران نمي توانند.

جهنم روي چرخها در بخش آثار نمايش هاي بيست و سومين جشنواره بين المللي فيلم فجر به نمايش در مي آيد.

 

کد مطلب 153722

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