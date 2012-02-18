پناه بردن سارکوزی به اسرائیل آخرین شانس برای ماندن در الیزه

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه النخیل در مطلبی با عنوان "سارکوزی و تلاش برای جلب حمایت اسرائیلی ها" آورده است: پس از اینکه نامزدهای انتخاباتی فرانسه همه راهها را برای رسیدن به کاخ الیزه امتحان کردند به جلب رضایت اسرائیلی ها به عنوان ابزار جدید روی آورده اند.

این پایگاه می افزاید: از جمله این افراد نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری کنونی فرانسه است که پرونده خوبی ندارد، زیرا آمار بیکاری در دوره وی بالا رفته و متهم به حمایت از ثروتمندان و بی توجهی به افراد کم بضاعت تر شده است.

پایگاه مذکور ذکر کرد: وی چندی پیش با حضور در میان نمایندگان یهودی فرانسه وعده هایی همانند فشارهای بیشتر علیه ایران و حمایت از امنیت اسرائیل را تکرار کرد تا وجهه خود را نزد اسرائیلی ها تحکیم بخشد.

این پایگاه نوشت : سارکوزی حتی چهار ماه پس از آزادی "گلعاد شالیت نظامی" اسرائیلی که توسط حماس دستگیر شده بود، با وی دیدار کرد که ناظران این اقدامات رئیس جمهوری فرانسه را در راستای جلب حمایت اسرائیلی هایی که نفوذ گسترده ای در فرانسه به ویژه رسانه ها دارند، دانسته اند.

پایگاه مذکور می افزاید: نامزدهای دیگر انتخابات ریاست جمهوری فرانسه از جمله "ماری لپن" نامزد جبهه ملی نیز از قافله عقب نمانده اند و تلاش مشابهی را برای جلب حمایت اسرائیلی ها آغاز کرده اند.

این پایگاه ذکر کرد: پناه بردن سارکوزی به اسرائیل برای ماندن در کاخ الیزه در واقع آخرین برگ برنده رئیس جمهوری فرانسه با توجه به کاهش فوق العاده پایگاه وی نزدم مردم فرانسه است.

پایگاه فوق افزود: ناظران بر این باورند که سارکوزی برای ماندن در اریکه قدرت فرانسه به معجزه نیاز دارد به ویژه اینکه نظر سنجی ها نشان دهنده تنفر عمیق فرانسوی ها از سیاستهای اقتصادی و اجتماعی وی است.