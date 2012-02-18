کارگاه آموزش خانواده در ابرکوه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره تبلیغات اسلامی در این جلسه در خصوص دستورات قرآن در مورد حجاب و مراحل آن، آثار منفی بدحجابی، روابط پسران و دختران و محرم و نامحرم از دیدگاه قرآن، روایات، اجتماع و خانواده، عوارض منفی استفاده از تلفن همراه و ماهواره همراه با ارائه راهکارهای مورد نیاز و در خصوص اهمیت و جایگاه نماز در کاهش آسیب ها برای مخاطبین سخن گفت.

برگزاری کارگاه آموزشی مدیران موسسات قرآنی استان یزد





به همت اتحادیه موسسات قرآنی استان یزد کارگاه آموزشی ویژه مدیران موسسات استان در محل موسسه مهد قرآن یزد برگزار شد. در این کارگاه آموزشی از کارشناسان اداره کار و امور اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی و یکی از اساتید دانشگاه دعوت شد تا در خصوص مدیریت مطالبی را بیان کنند.

گفتنی است این کارگاه آموزشی با هدف آشنایی مسئولین موسسات با روش های مدیریتی صحیح برگزار شد. تقدیر از مدیران موسسات قرآنی با اعطا هدایایی پایان بخش این کارگاه آموزشی یک روزه بود.



پیام محراب ویژه اسفند ماه در ابرکوه توزیع شد



در اجرای طرح تغذیه فکری مبلغان و ائمه جماعات مساجد، 22 جلد کتابچه محراب شماره 48 توسط اداره تبلیغات اسلامی ابرکوه در این شهرستان توزیع شد.



در این شماره که ویژه اسفند ماه است، مطالب کاربردی و قابل استفاده مبلغان و ائمه جماعات از قبیل احادیث معصومین(ع) و استفتائات مراجع عظام تقلید برای ارائه به نمازگزاران در منابر و مناسبات، گردآوری شده است.

لازم به ذکر است توزیع این کتابچه در بین گروهای هدف به صورت ماهیانه در حال انجام است.



برگزاری محفل انس با قرآن در ابراهیم آباد شهرستان صدوق





به همت اداره تبلیغات اسلامی شهرستان صدوق و با همکاری خانه قرآن ابراهیم آباد رستاق محفل انس با قرآن در حسینیه المهدی این روستا برگزار شد.



همزمان با برگزاری مراسم یادواره شهدای روستای ابراهیم آباد محفل انس با قرآن با حضور قاری بین المللی استاد شاکرنژاد در محل حسینیه المهدی این روستا برگزار شد.

در این مراسم قرآنی که حجت الاسلام حمیدرضا عسکری رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان صدوق نیز حضور داشت، شاکرنژاد قاری بین المللی قرآن کریم آیاتی از کلام الله مجید را تلاوت کرد. همچنین تلاوت دیگر قاریان شهرستانی از جمله برنامه های این مراسم بود.