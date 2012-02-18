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۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۴۹

سرهنگ مومن:

50 نفر در مانور پاکسازی نقاط آلوده گلستان دستگیر شدند

50 نفر در مانور پاکسازی نقاط آلوده گلستان دستگیر شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر انتظامی گلستان از اجرای نهمین مرحله مانور منطقه ای با هدف پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز در سطح استان خبر داد و گفت: 50 نفر در این مانور دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار موسی مؤمن بعد از ظهر شنبه در حاشیه این مانور گفت: نهمین مانور منطقه ای پلیس مبارزه با مواد مخدر با هدف مقابله با عوامل قاچاق و توزیع مواد مخدر و پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز در سطح استان طی سه روز گذشته به اجرا درآمد.

وی گفت: در اجرای این طرح که با بسیج کلیه امکانات و نیروها انجام شد بیش از 26 کیلو گرم انواع مواد مخدرکشف وضبط شد.

این مقام انتظامی ادامه داد: در این عملیات 50 نفراز عوامل تهیه وتوزیع و نگهدارنده مواد مخدر دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

سرهنگ مؤمن تصریح کرد، با تلاش مأموران پنج دستگاه خودرو و یکدستگاه موتورسیکلت توقیف وبه پارکینگ انتقال داده شد.

وی در پایان گفت: طی این مدت به 18 مورد از گزارشات مردم رسیدگی شد.

کد مطلب 1537239

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