50 نفر در مانور پاکسازی نقاط آلوده گلستان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار موسی مؤمن بعد از ظهر شنبه در حاشیه این مانور گفت: نهمین مانور منطقه ای پلیس مبارزه با مواد مخدر با هدف مقابله با عوامل قاچاق و توزیع مواد مخدر و پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز در سطح استان طی سه روز گذشته به اجرا درآمد.

وی گفت: در اجرای این طرح که با بسیج کلیه امکانات و نیروها انجام شد بیش از 26 کیلو گرم انواع مواد مخدرکشف وضبط شد.

این مقام انتظامی ادامه داد: در این عملیات 50 نفراز عوامل تهیه وتوزیع و نگهدارنده مواد مخدر دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

سرهنگ مؤمن تصریح کرد، با تلاش مأموران پنج دستگاه خودرو و یکدستگاه موتورسیکلت توقیف وبه پارکینگ انتقال داده شد.

وی در پایان گفت: طی این مدت به 18 مورد از گزارشات مردم رسیدگی شد.