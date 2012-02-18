رسیدگی به جرائم انتخاباتی در اولویت کار دستگاه قضایی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی جمادی ظهر شنبه در جمع قضات دادسرا و شعب دادگاههای عمومی و انقلاب استان افزود: بر این اساس قضات ویژه، رسیدگی خارج از نوبت به این پرونده ها را در دستور کار قرار می دهند.

وی بیان کرد: در این خصوص با صدور احکام اثرگذار که جنبه بازدارندگی دارند، تلاش می شود از وقوع جرم پیشگیری شود و زمینه ارتکاب جرم در افرادی که قصد اختلال در روند قانونی انتخابات را دارند، از بین می رود.

جمادی با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم بخشی از وظایف قوه قضائیه است، اظهار داشت: رسیدگی به جرائم انتخاباتی به صورت ویژه و با حساسیت انجام و احکام صادره در این خصوص با شدت و قاطعیت به مرحله اجرا گذاشته می شود.

وی تصریح کرد: همه باید تلاش کنند بسترهای لازم برای برگزاری یک انتخابات امن با حضور حداکثری مردم مهیا شود.

جمادی با بیان اینکه قانون وظایف همه را در انتخابات مشخص کرده است، تصریح کرد: همه از جمله کاندیداها باید در همه مراحل انتخابات تابع قانون باشند و از قانون تخطی نکنند.