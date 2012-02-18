به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد ظهر شنبه در آیین تودیع و معارفه شهردار گچساران، افزود:شهرداری موفق است که در مسائل سیاسی دخالت نکند و تنها به رشد و آبادانی شهر و رفاه و رضایت شهروندان توجه کند.

وی همچنین عملکرد شهرداریها در توسعه و عمرانی شهری را ویترین عملکرد نظام عنوان کرد و بیان داشت: عملکرد شهرداری به صورت گسترده و واضح در معرض قضاوت همگان است.

نیکزاد بیان کرد: خدمات رسانی در شهرداری بسیار گسترده، حساس و طاقت فرساست و کوچکترین ضعف در عملکرد شهرداری مورد نقد همگان قرار خواهد گرفت.

وی اظهار داشت: گچساران به عنوان بام نفتی کشور و با توجه به موقعیت جغرافیایی اش که در شاهراه استانهای خوزستان، بوشهر، فارس و بنادر جنوبی قراردارد، باید بسترهای لازم را برای جذب گردشگر مهیا کند.

نیکزاد افزود: این مهم ضرورت توجه بیشتر به عمران و آبادانی شهر و تسهیل در تردد وسایط نقلیه را دوچندان کرده است.

استاندار کهگیلویه وبویراحمد همچنین با اشاره به تاخیر در صدور حکم شهردار جدید گچساران، گفت: طبق آئین نامه باید مدرک شهردار مرتبط با امور شهری باشد اما چون مدرک شهردار گچساران مرتبط نبود پس از جلسه با اعضای شورای شهر و موافقت همه آنان، با رایزنی با مرکز حکم شهردار جدید صادر شد.

وی از مسئولین اجرایی و خدمات رسان این شهرستان اعم از برق، آبفای شهری، مسکن و شهرسازی، مخابرات، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و ... خواست تا در آبادانی و توسعه شهر گچساران همکاری و تعامل داشته باشند.

در پایان این مراسم از خدمات "رمضان عباسی" شهردار سابق گچساران تقدیر و طی حکمی از سوی استاندار کهگیلویه وبویراحمد "عبدالکریم قاضی فر" به عنوان شهردار این شهر منصوب شد.