مدیران برای رفع موانع اجرای پروژه های شهری بندرعباس همکاری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی ظهر شنبه در مراسم کلنگ زنی چهار پروژه شهری در بندرعباس با بیان اینکه توجه به زیرساختهای شهری از جمله ترافیکی، عمرانی از جایگاه ویژه ایی در دولت برخوردار است، اظهار داشت: غرب بندرعباس به لحاظ وجود دریا فرصتی برای جذاب تر نمودن شهر بندرعباس است که جای کار زیادی دارد.

عزیزی با تاکید بر اینکه غرب شهر بندرعباس باید بهتر از شرق بندرعباس شود، افزود: این پروژه ها با اهداف جلب رضایت بیشتر مردم، استفاده از فرصت های تفریحی و گردشگری بندرعباس، تسهیل در دسترسی مردم به بازار های غرب شهر، اتصال روان غرب بندرعباس به شرق و همچنین رفع گره های کور ترافیکی در بلوار ساحلی طرح ریزی و به انجام می رسد.

وی توجه به عمران شهری را یکی از ضروت های مهم عنوان کرد و گفت: گرچه ساختار دولت در حوزه اجرایی تحقق زیر ساخت های اساسی است اما به جهتی که عمران شهری یکی از اولویت های مهم در راستای رضایتمندی مردم است باید تلاش کنیم تا به موازات توسعه زیر ساخت ها به توسعه و آبادانی شهری نیز توجه خاص داشته باشیم.

عزیزی با بیان اینکه جمعیت قابل توجهی در غرب بندرعباس ساکن هستند، عنوان کرد: اگر امروز برای غرب بندرعباس فکری اساسی نکنیم در آینده با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد که برون رفت از آنها نیازمند صرف هزینه ها و اعتبارات کلان است.

استاندار هرمزگان اظهار امیدواری کرد: امیدواریم با اقداماتی که امروز عملیات آن آغاز شد به بندرعباسی زیبا تر و نمونه در کشور دست یابیم.

عزیزی با اشاره به اینکه شهر بندرعباس به عنوان یک شهر مقصد در ایام تعطیلات برای مسافران محسوب می شود، افزود: توجه به ایجاد زیرساختهای مناسب گردشگری و خدمات دهی مناسب به مسافران در حوزه های شهری و رفاهی و روان سازی ترافیک از اهمیت خاصی برخوردار می شود از این رو مدیران شهری توجه ویژه ایی به امر ترافیک و رفع گره های ترافیکی داشته باشند تا در آینده و با توجه به توسعه سریع شهری دچار مشکلات حاد ترافیکی نباشیم.

وی عنوان کرد: اصلاح و بهسازی مسیرها، احداث تقاطع های غیر همسطح و ایجاد شبکه های ارتباطی جدید در شهر می تواند گره گشای حل مشکل ترافیک و جلوگیری از ترافیک های حاد در آینده شد، از این رو مدیران شهری باید بر اساس طرح جامع ترافیکی طرحهای جدید را در دستور کار قرار دهند.

آغاز عملیات پروژه های خورگورسوزان و خور شیلات در آینده نزدیک

عزیزی افزود: همچنین زیباسازی و تبدیل خور گورسوزان و خور شیلات به مکانهای تفریحی و گردشی در دستور کار قرار گرفته است و بزودی عملیات اجرایی این پروژه ها اغاز خواهد شد و شاهد جریان آب دریا در خورها خواهیم بود.