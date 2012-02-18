رعایت عدالت زمینه حضور حداکثری مردم در انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری بعد از ظهر شنبه در جلسه هم اندیشی و نشست مشترک دهیاران استان اضافه کرد: مسئولین با ارائه خدمات مطلوب، بی منت، جلب رضایت مردم و دفاع از ارزشهای اصیل زمینه تشویق و ترغیب در جهت حضور حدکثری را در پای صندوقهای رای فراهم کنند.
وی از مسئولان و عوامل اجرایی انتخابات خواست تا با رعایت قوانین و بی طرفی در انتخابات، معیارهای اصلی سنجش انتخابات و افراد اصلح و شایسته را تبیین و پیروی از منویات مقام معظم رهبری را مد نظر قرار دهند.
استاندار اردبیل با تاکید بر لزوم برگزاری باشکوه و سالم انتخابات یادآور شد: دهیاران می توانند در ایجاد فضای سالم و حضور همه جانبه و افزایش مشارکت مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در چارچوب قانون نقش بسزایی داشته باشند.
استاندار اردبیل با اشاره به اینکه بیشترین کار و هماهنگی و همراهی در روستاها بر عهده دهیاریها است، متذکر شد: دهیاران در اجرای هدفمند سازی یارانه ها و برگزاری مناسبتهای فرهنگی، ملی و دینی و همچنین در جهت آبادانی و اجرای پروژه های عمرانی و خدمت محروم گام های مؤثری برداشته اند.
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