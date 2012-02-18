رعایت عدالت زمینه حضور حداکثری مردم در انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری بعد از ظهر شنبه در جلسه هم اندیشی و نشست مشترک دهیاران استان اضافه کرد: مسئولین با ارائه خدمات مطلوب، بی منت، جلب رضایت مردم و دفاع از ارزشهای اصیل زمینه تشویق و ترغیب در جهت حضور حدکثری را در پای صندوقهای رای فراهم کنند.

وی از مسئولان و عوامل اجرایی انتخابات خواست تا با رعایت قوانین و بی طرفی در انتخابات، معیارهای اصلی سنجش انتخابات و افراد اصلح و شایسته را تبیین و پیروی از منویات مقام معظم رهبری را مد نظر قرار دهند.

استاندار اردبیل با تاکید بر لزوم برگزاری باشکوه و سالم انتخابات یادآور شد: دهیاران می توانند در ایجاد فضای سالم و حضور همه جانبه و افزایش مشارکت مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در چارچوب قانون نقش بسزایی داشته باشند.

وی میزان مشارکت مردم در مناطق محروم و روستاها را بیشتر از مناطق شهری برشمرد و تصریح کرد: انتخابات در این مناطق به صورت آگاهانه صورت می گیرد و باید از این ظرفیت استفاده کرد.

صابری عنوان کرد: به لحاظ محدود و کم جمعیت بودن مناطق روستایی و صداقت و کوچکی محیط و علاقه مندی و پایبندی بیشتر مردم به اصول میزان مشارکت مردم در انتخابات در این مناطق بیشتر بوده است.



استاندار اردبیل با اشاره به اینکه بیشترین کار و هماهنگی و همراهی در روستاها بر عهده دهیاریها است، متذکر شد: دهیاران در اجرای هدفمند سازی یارانه ها و برگزاری مناسبتهای فرهنگی، ملی و دینی و همچنین در جهت آبادانی و اجرای پروژه های عمرانی و خدمت محروم گام های مؤثری برداشته اند.

وی حضور گسترده و فراگیر آحاد جامعه و جلب مشارکت فعالانه در انتخابات را ضروری دانست و تاکید کرد: دشمنان هر روز با توطئه و ترفند تلاش می کنند که خدمات نظام را ناکارآمد و کم رنگ نشان دهند در حالی که مردم همیشه در صحنه و انقلابی ایران همه این ترفندهای دشمنان را با حضور پر رنگ و شرکت گسترده در انتخابات نقش بر آب و یک بار دیگر مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی و یاوه گویان خواهند زد.