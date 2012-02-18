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۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۱۲

رئیس سازمان ثبت اعلام کرد:

ثبت 74 هزار اختراع در کشور

ثبت 74 هزار اختراع در کشور

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه تا کنون 73 هزار و 900 اختراع در کشور به ثبت رسیده است از برگزاری همایش «استراتژی مالکیت معنوی» در هفته آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد تویسرکانی در نشستی مطبوعاتی که در محل سازمان ثبت اسناد کشور برگزار شد افزود: سازمان جهانی مالکیت معنوی از آژانس‌های تخصصی وابسته به سازمان ملل است. این سازمان بیش از 180 عضو داشته و 20 معاهده را مدیریت می‌کند.

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه سازمان جهانی مالکیت معنوی (وایپو) با ایران ارتباط خوبی دارد گفت: امسال فعالیتهای خوبی در خصوص مالکیت معنوی در ایران داشته‌ایم و مقرر شده است که دوشنبه اول اسفند ماه سال جاری همایشی تحت عنوان «استراتژی مالکیت معنوی» برگزار شود.
 
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: وایپو همکاری خوبی را در زمینه آموزش IP نیز در ایران داشته که امسال با حمایت وایپو آموزش کارشناسی مالکیت معنوی با کشور همسایه را در ایران شروع کرده‌ایم.
 
تویسرکانی تصریح کرد: از دو ماه گذشته کلاس‌های آموزش کارشناسان مالکیت معنوی افغانستان در ایران برگزار شده است و خوشبختانه در ایران تمایل به توسعه‌ی ثبت مالکیت معنوی روز به روز در حال افزایش است.همچنین در ثبت اختراعات نشانه‌های جغرافیایی و ثبت علایم تجاری به توفیقات خوبی رسیده‌ایم.
 
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: خوشبختانه تا کنون 73 هزار و 900 اختراع در ایران ثبت شده است. 188 هزار علایم تجاری، سه هزار و 954 طرح صنعتی ( از سال 88) ، 23 هزار و 800 ثبت بین‌المللی معاهده و و پروتکل مادرید، 903 ثبت بین‌المللی نشانه جغرافیایی در کشور به ثبت رسیده است و در زمینه‌ی نشان جغرافیایی در زمینه‌ی فرش به توفیقات خوبی رسیده‌ایم.
کد مطلب 1537256

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