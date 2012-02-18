کشف یک و نیم تن فرآورده لبنی غیر قابل مصرف/اجرای طرح حذف بیماری مالاریا

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی بازرسی‌های کار‌شناسان اداره نظارت بر مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی این دانشگاه از مراکز تهیه و تولید مواد غذایی حدود ۵/۱ تن فرآورده لبنی غیرقابل مصرف کشف و ضبط شد.



این میزان فرآورده لبنی غیر قابل مصرف در سایت شهرداری قم معدوم و از دسترس مصارف انسانی خارج شد.



معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قم بابیان اینکه شهروندان باید در هنگام خرید محصولات غذایی، آرایشی و بهداشتی به نام شرکت، پروانه بهداشتی و تاریخ تولید و انقضای محصول دقت کنند گفت: با توجه به در پیش بودن ایام نوروز و افزایش خرید شهروندان بازرسان اداره نظارت بر مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی این دانشگاه به صورت مستمر بر عملکرد واحدهای تولید استان نظارت و به شکایت‌های مردمی رسیدگی می‌کنند.



مجتبی احمدزاده با اشاره به تشدید حوزه نظارتی غذا و دارو و مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی به تولیدکنندگان توصیه کرد: در تولید انواع محصولات ضوابط و مقررات بهداشتی را در حوزه کارخانه رعایت کنند.



وی تأکید کرد: با توجه به اینکه مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی با سلامت مردم ارتباط مستقیم دارند با افرادی که بخواهند به هر نحوی سلامت مردم را به مخاطره بیاندازند به شدت برخورد می‌شود.



وی در پایان از مردم خواست در صورت مشاهده هر گونه تخلف بهداشتی و کیفیت نامطلوب مواد غذایی و بهداشتی و آرایشی مراتب را با شماه ۰۹۶۴۶ در میان بگذارند.



طرح حذف بیماری مالاریا در قم اجرا می‌شود



به گزارش خبرگزاری مهر، معاون مرکز مدیریت بیماری‌های وزارت بهداشت در حاشیه سمینار آموزشی کنترل مالاریا که با حضور پزشکان و کار‌شناسان بهداشتی در دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد، با اشاره به اینکه قم در ردیف استانهای پاک از لحاظ ابتلا به مالاریا قرار دارد افزود: بیشترین موارد ابتلا به مالاریا در استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان و مناطقی از کرمان وجود دارد.



محمود نبوی با بیان اینکه در سالجاری۲ هزار مورد ابتلا به مالاریا در کشور شناسایی شده که درمقایسه با سال گذشته یکهزار نفر کاهش داشته است گفت: طرح ریشه کنی مالاریا از سه سال قبل در وزارت بهداشت آغاز شد که با اقدامات آموزشی و پیشگیرانه در این مدت شاهد کاهش چشمگیر متبلایان بودیم.



وی با بیان اینکه مبارزه بابیماری در مناطق آلوده و اعلام نکات آموزشی به کسانی که قصد مسافرت به کشورهای آفریقایی و جنوب شرق آسیا را دارند در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد افزود: کسانی که قصد عزیمت به این مناطق را دارند باید ضمن رعایت نکات بهداشتی و ایمنی از اسپری‌ها و کرم‌های دافع حشرات استفاده کنند تا خود و دیگران به این بیماری مبتلا نشوند.



طرح حذف مالاریا به طور همزمان تا افق ۱۴۰۰ در ۱۳ استان کشور اجرا می‌شود



یاد آور می‌شود: در این سمینار یکروزه شرکت کنندگان با وضعیت بیماری ملاریا در کشور و استان قم، با راههای انتقال، علائم و درمان این بیماری آشنا شدند.



مالاریا یک بیماری انگلی است که از طریق نیش پشه‌ای به نام آنوفل به انسان منتقل می‌شود.



از شایع‌ترین علایم این بیماری می‌توان به تب، احساس سرما، لرز و تعریق، سردرد، تهوع و استفراغ اشاره کرد.



بیماری مالاریا در صورت مراجعه به موقع به پزشک قابل درمان است در غیر این صورت علاوه بر انتقال بیماری به دیگران، می‌تواند در بعضی از موارد منجر به مرگ بیمار شود.



شناسایی مواد غذایی ضد پیری



مواد غذایی حاوی آنتی اکسیدان دارای ویژگی منحصر به فرد ضد پیری است.



آنتی اکسیدان‌ها علیه رادیکال‌های آزاد فعالیت کرده و در برابر روند پیری سلول‌ها مقاومت می‌کنند.



این مواد عبارت‌اند از: چای بخصوص نوع سبز آن بعلت داشتن مقادیر فراوانی از آنتی اکسیدانهای ضد پیری توصیه می‌شود.



همچنین آلو خشک، هلو، کشمش، مویز، توت، تمشک، توت فرنگی، گیلاس، کیوی، گریپ فوروت، سیر که حاوی آنتی اکسیدانهای گوناگونی است که بر اساس تحقیقات انجام شده می‌تواند از سرطان، اختلالات مغزی ناشی از پیری و انسداد شریان‌ها جلوگیری کند.



مصرف یک حبه سیر در روز بصورت خام یا پخته مقدار مورد نیاز این آنتی اکسیدانت‌ها را به بدن می‌رساند.

در میان سبزیجات گل کلم، کلم بروکسل، اسفناج، کلم بروکلی، فلفل قرمز، پیاز از مواد مورد استفاده در جلوگیری از پیری است.



مصرف دو یا سه وعده ماهی در هفته نیز از دیگر مواد حاوی آنتی اکسیدان است. علی رغم مفید بودن همه انواع ماهی‌ها، ماهی‌های پرچربی مانند ماهی آزاد، خال مخالی، ساردین، شاه ماهی و تن حداکثر مقدار اسیدهای چرب امگا-۳ را دارا هستند.



از میان ادویه‌ها نیز زنجبیل، زردچوبه، فلفل سیاه، جوز هندی و جین سینگ از موادی هستند که حاوی آنتی اکسیدان است.



این خوراکی‌ها به تنهایی فاقد اثر هستند و در کنار سایر خوراکی‌ها و میوه‌ها جنبهٔ اثر بخشی دارند.